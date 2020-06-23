張耀宇任聯光通獨董 台北地院：已辭職非法官
台北地方法院今天發布新聞稿指出，聯光通公司公告獨立董事張耀宇為台北地方法院法官，但張耀宇已於去年5月間辭職生效，已非北院法官。
台北地院表示，聯合光纖通信股份有限公司於民國109年6月22日下午5時50分許，在公開資訊觀測站公告主旨為「補充5/23公告本公司獨立董事林智浩召開109年第一次股東臨時會改選董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動（更正）」公開資訊，其公告內容第4點「新任者職稱、姓名及簡歷」欄下記載「獨立董事：張耀宇，台北地方法院法官」。
北院指出，張耀宇已於108年5月31日辭職生效，並非北院法官，上開公告內容顯有錯植。
北院表示，法官倫理規範第23條規定：「法官不得經營商業或其他營利事業，亦不得為有減損法官廉潔、正直形象之其他經濟活動」。聯光通公司的公告內容，將已辭職的張耀宇簡歷錯植為北院法官，恐致社會大眾誤解北院法官在外違法兼任獨立董事職務，導致混淆，也有損司法公信力。
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