張耀宇任聯光通獨董 台北地院：已辭職非法官

南投地檢署上月宣布偵破一起警員貪汙案，一名警察涉嫌利用兼任警光山莊管理員職務之便，靠一支「魔擦筆」塗改變造帳目，詐取住宿費可能超過一年；原本案情陷入膠著，但南投檢調也不是省油的燈，用一招「冰紙」反制破解，只將帳本放進冰箱冷凍庫，原本被塗改的字跡統統現形，因此成功揪出貪警。

2020-06-23 12:28