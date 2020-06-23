寧犯殺人罪也不讓妳告通姦 小三狠嗆正宮賠很大
高雄市陳姓已婚男與全職家庭主婦搞外遇，不時相約摩鐵偷歡；婚外情因孩子把玩他手機，不經意點開手機雲端空間，正宮意外瞥見兩人鹹濕影片，才讓婚外情曝光。兩女相約談判，小三卻還失控嗆「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦罪」，不僅去年吃上相姦、恐嚇危安罪刑責，近日橋頭地院更判人夫、小三應連帶賠償正宮20萬元，可上訴。
陳男跟小三多次纏綿，兩人2017年5月同遊墾丁，途中，陳妻撥了一通電話來，小三大膽代接，一聽到是正宮聲音，直接把電話掛斷。之後不久，陳男的孩子們把玩他手機，點進雲端硬碟，陳妻赫然發現裡頭有丈夫跟另名女子親密不雅影片，狠揭丈夫偷腥事實。
陳妻約第三者到咖啡廳談判，對方一聽到陳妻想打官司、討賠償，失控嗆聲「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦罪」，晚上更瘋狂死守陳男家門口，揚言會殺了陳男一家再自殺，還頻打電話給陳妻，要她「出來解決」、「我跟我兩個小孩的命你拿去」、「今天不見，明天見，你要搞大我陪你」。
婚姻被第三者介入，陳妻還要擔心自己人身安全，內心飽受煎熬，提告曉貞相姦、恐嚇危安之外，更怒向腥夫、小三求償40萬元；陳妻另主張，小三兩次恐嚇，造成她寢食難安、身心俱疲，再向小三求償10萬元。
即便小三否認恐嚇，狡辯說因情急想解釋「我也是受害者」，無奈陳妻不願聽，才會說出「寧犯殺人罪」這種說詞，絕無恐嚇意思，但橋頭地院仍依恐嚇危安罪，判處她拘役50日，得易科罰金。近日，橋頭地院又認定，陳男跟第三者侵害陳妻配偶權，應連帶賠償20萬元，小三涉恐嚇部分，另判賠8萬元，可上訴。
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