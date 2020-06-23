姦殺小模非「最嚴重之罪」 程宇二審仍逃死

男子程宇3年前犯下南港陳姓女模姦殺案，士林地院認為程是因陳女尖叫才殺人，「事屬突發」，且畏罪是人之常情，依強制性交殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，台灣高等法院今駁回，其中程所涉的竊盜、侵占和詐欺案不得再上訴。

高院認為一審量處無期徒刑並無不當，主要理由是2009年制定兩公約施刑法，其中公政公約第6條第2款明定要犯「情節最重大犯罪」才能科處死刑。

高院委託嘉義大學朱惠瑛助理教授作司法心理鑑定報告，探討程的人格發展史、成長發展歷程、犯罪動機，結論認為程宇在高度外控的環境及監督的環境中，可減少侵害他人的機會、降低攻擊慾望。高院認為，在本姦殺案中，在法定死刑與無期徒刑中的選擇適當。

程宇(26歲，本名高廷宇)在姦殺案後離婚，他2013年曾犯4次與幼女性交案，衛生局函文通知他接受身心治療和輔導教育，但他都未依規定時間報到。程有多項刑案紀錄，包括2016年10月底攜女伴到酒店住宿，持偽造信用卡支付費用，住宿期間還在餐廳吃飯、向飯店租借筆記型電腦，隨即不見蹤影，讓酒店損失5萬多元、價值3萬多元的電腦。12月程在網咖認識陳姓友人，雙方相約吃燒烤，他佯稱手機收訊不好，借用陳的iPhone，他旋離開餐廳，沒有再回來。

程宇2016年12月間，先是以支付模特兒拍攝費用為幌子，性侵一名女子，當時女子被帶到廢棄、沒有光線的商場，程以手指強摳她陰道。女子擔心性命不保，說「生理期來了」，程改要求「打手槍」。

食髓知味，程宇2017年3月1日以邀約陳姓女模拍宣傳照為由，帶女模進入南港一處廢棄商場，用手掐住脖子後性侵得逞，事後擔心事跡敗露，拆下背包的背帶勒斃陳女，再拖到地下室隔間棄屍。案發後，程胡扯梁姓女友也涉案，檢方認為他難以教化，出監後可能再犯，且犯後嫁禍他人，完全不知悔悟，求處死刑。

士院認為，程宇為滿足性慾計畫性侵女模，犯後因女模尖叫，擔心事跡敗露，動手殺害女模，事屬突發，且緊勒脖子使女模窒息身亡，手段非特別殘暴。士院當時認定程事後雖有許多辯解，但「畏罪」是人之常情，不能以此認為他窮凶極惡，並指死刑是剝奪他人生命，判決應謹慎而處程無期徒刑。

程宇指侵另名女模部分，被依強制性交罪判刑4年；竊取女友手機處6月得易科罰金之刑；侵占死者財務部分，處罰金1萬元，得易服勞務；使用死者信用卡購買高鐵票，處5月得易科罰金之刑；意圖刷死者信用卡住宿未遂罪部分被判4月徒刑，得易科罰金。

民事部分，陳姓女模父母向程宇求償1577萬元，程認為精神撫慰金太高，一審判程須賠償女模父母共1096萬元。