文化部人文司前司長朱瑞皓收賄、喝花酒起訴

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓涉嫌在文化部人文司長任內收受出版商賄款，另在傳藝中心副主任任內透過「白手套」向索賄180萬元、上酒店喝花酒、洩漏採購標案資訊；台北地檢署偵結，今天依貪汙、洩密罪嫌起訴朱瑞皓、廠商廖育強、「白手套」陳金源、邱祥豪4人。

此外，檢方擴大偵辦發現，朱瑞皓另在人文及出版司副司長、司長任內，涉嫌收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人賄款60萬元，也接受招待赴泰國、越南旅遊，檢方另案偵辦。

檢調接獲檢舉，指朱瑞皓2018年承辦台灣戲曲中心「多功能廳等空間室內整修工程」標案時，因安慶營造負責人廖育強有意承攬工程，透過陳金源與朱瑞皓接觸，朱即洩漏招標資訊給陳金源，約定索賄的回扣成數。