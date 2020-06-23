助扁珍詐國務機要費 種村碧君二審仍判4年

台北地院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地檢署起訴種村碧君，她堅稱「是幫吳淑珍做公益」，北院依貪汙罪判她4年徒刑，褫奪公權2年。案經上訴，高等法院今判上訴駁回。

種村碧君原名「李碧君」、「李淑雅」，掛名杏林公司董事長，持日本護照；她為掩飾吳淑珍的詐領犯行，一度涉及偽證罪，但因事後自白，偽證部分獲緩起訴。

2009年北院審理國務機要費案，閱卷後認定陳致中、陳幸妤、趙建銘和種村碧君提供發票協助扁、珍詐領國務機要費，但檢方沒處理，北院向台北地檢署告發。北檢2015年8月依貪汙罪起訴種村碧君。檢方指控，吳淑珍自2002年7月起蒐集私人發票，以7百多張詐領國務機要費的非機密費2600萬元，其中，由種村碧君提供的有135張發票，助扁、珍詐領了542萬9220元。

種村碧君的堂妹、旅居澳洲的李慧芬曾證稱，2005年9月間，曾與堂姊吵架並質問「為什麼發票對獎後不能還給我？」，她認為堂姊拿她的發票一定有做不好的事，問堂姊是不是有拿去給第一家庭報帳？種村碧君一聽慌張地說「沒有就是沒有」，還告訴李慧芬「不要怕，公權力還有國家資源在她們（指吳淑珍）手裡」。

高等法院2017年起開庭，種村碧君即以身體虛弱、癱軟等理由聲請停審，直到今年5月5日才辯論終結。檢察官論告指種村碧君能預見、申報核銷詐欺款，卻仍故意為之，而吳淑珍曾證稱2003年至2005年間曾告知總統府因開銷而需要發票，而且「吃飯或買東西的比較好」，也沒說過是要做公益。檢察官表示，種村碧君平日有許多數百元以下的消費，卻刻意篩選135張金額較大、同一日的發票，質疑如果是要做公益對獎，應該是要張數多，怎麼會是選金額大的發票？