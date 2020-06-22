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女法官告男法官隱私風爆擴大 桃院：私人恩怨不宜介入

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地檢署向地院請票搜索蔡男辦公室，查扣手機與相關電磁紀錄偵辦，震驚司法圈，經過周休假日後，某周刊報導法官個人隱私照寄給桃園地院院長檢舉，引發2法官風爆擴大，桃園地院今天下午表示，院方今天已進行內部行政調查，此案涉及2法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入。

據了解，曾姓女法官單身、工作能力好、人緣也很好，她與蔡姓男法官同一間辦公室，但不同法庭，蔡男也是曾女的學長，蔡男已婚有小孩，結訓分發擔任法官未滿10年，2人原先相處融洽，如今關係不再，院方已調整2人的辦公室，並進行內容行政調查。

桃園地檢署大動作搜索桃園地院「辦自家人」，也有不得已苦衷，據指出，桃園地院院方原希望曾姓女法官檢舉進行內部調查，曾女以自己的電腦遭人動過，涉及隱私，蒐證後向院長邱瑞祥說明，並向檢方提告蔡男涉犯妨害秘密罪嫌。

桃檢表示，曾姓法官提告事證具體，擔心涉案電磁紀錄或數位檔案物證遭刪除滅失之虞，請求檢方保全證據資料，此案雙方為現職法官，涉案地點在辦公室，檢方依法向桃園地院申請搜索票，查扣蔡男手機及辦公室電腦設備相關證據資料，蔡男庭訊近4小時後無保請回。

桃園地院表示，檢方查扣蔡姓法官的相關資料究竟為何，院方並不清楚，涉及2名法官私人的恩怨，與公務無關，院方也不宜介入，院方進行內部行政調查，案情交由檢方依法偵查處理。

桃園地院曾姓女法官控告蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，2法官引起司法風爆擴大，院方回應法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入。記者曾增勳／攝影
桃園地院曾姓女法官控告蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，2法官引起司法風爆擴大，院方回應法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入。記者曾增勳／攝影
桃園地院曾姓女法官控告蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，2法官引起司法風爆擴大，院方回應法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入。圖／聯合報資料照
桃園地院曾姓女法官控告蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，2法官引起司法風爆擴大，院方回應法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入。圖／聯合報資料照

保全

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