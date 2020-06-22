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男嬰摔床致腦出血發展遲緩…母親握錄音檔 保母反指逼下跪

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

50歲商姓保母去年涉嫌摔6個月大男嬰至床墊，導致男嬰頭部多次撞擊，腦出血失去意識，經送醫搶救，救回一命。今天士林地方法院開庭，商女否認犯行，強調絕對沒有摔小孩，反而指出男嬰母親在醫院逼下跪，讓她精神崩潰。

今天下午法院開庭，商姓保母供稱，沒有任何摔、丟、劇烈搖晃小孩，整個身體彎下去、手貼地，把男嬰放到和室地板上的床墊。商還說「我身體柔軟度是可以彎下去」。

商稱，小孩母親在醫院偷錄音，一直被小孩父母辱罵，逼下跪、逼到精神崩潰，當時沒辦法理智回答小孩父母的提問，被他們逼到惶恐不安，目前在看精神科。

辯護人稱，商有16年的保母經驗，絕對沒有無固定頭、身體且距床墊有相當距離放下小孩。商從2019年4月18日至同年5月21日，帶小孩時數共264小時，比起告訴人少了2倍時間，傷勢如何認定是商造成？申請調查小孩的病例和所有就醫紀錄。辯護人又指出，告訴人在臉書變賣當初聲稱壞掉的二手搖搖椅，小孩父親每天開車接送小孩，是否因路途顛頗搖晃造成傷勢，也該調查。

檢察官則認為，辯護人問題太空泛，以此些問題函詢醫院不恰當。小孩母親陳女在法庭上稱，當天小孩癲癇，用了4種藥物都壓不下來，醫師從小孩腦部共抽出了40cc的血，目前正早療及復健，有發展落後狀況，定期回榮總回診。

陳女在庭後說，商案發當天在醫院有道歉，且錄音檔和line對話中，均承認每天摔小孩1至2次，如今卻否認。小孩父親則稱，商在法庭上用詞法覆、不合理，只是在背律師給她的用詞，不符合保母職業的倫理道德，案件結束後，一定要撤銷她的保母證照。

有合格證照的商姓保母，去年5月21日晚上6時許，發現床鋪上的男嬰翻白眼、失去意識，抱起男嬰前往國泰醫院急診室，當晚轉往榮總追蹤治療，男嬰因腦出血引發癲癇，半夜緊急開刀，縫了近20針。

檢方認定，男嬰身體或頭部、頸部與床墊有「相當距離」，保母就放下男嬰，導致男嬰因頭部多次撞擊，腦出血，全案依修正前業務過失傷害罪嫌起訴。

男嬰疑似遭摔，送醫開刀縫了多針。記者蕭雅娟 / 翻攝
男嬰疑似遭摔，送醫開刀縫了多針。記者蕭雅娟 / 翻攝
商姓保母曾坦承摔小孩。記者蕭雅娟 / 翻攝
商姓保母曾坦承摔小孩。記者蕭雅娟 / 翻攝
商姓保母。記者蕭雅娟 / 攝影
商姓保母。記者蕭雅娟 / 攝影
商姓保母（右）涉嫌摔小孩遭訴。記者蕭雅娟 / 翻攝
商姓保母（右）涉嫌摔小孩遭訴。記者蕭雅娟 / 翻攝

保母 癲癇 傷害罪

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