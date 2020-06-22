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還原時間序！連千毅律師30頁辯護曝光 真的寫「弱智」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄地院裁定連千毅今天起再延押2個月。圖／本報資料照
高雄地院裁定連千毅今天起再延押2個月。圖／本報資料照
直播主連千毅上周出庭被自己委任律師葉銘進當庭砲轟，偵審期間表現「近乎弱智、低能」，引發關注，據本報取得完整書面辯護內容，葉銘進準備近30頁，確實寫入弱智、低能字眼，另也還原一連串「直播主之亂」的因果、時間序，是2波衝突事件的合稱，解釋連千毅都處於「被動」反擊。

不過對照辯護內容，葉銘進上周開庭口頭論述，還「脫稿」要求檢方主動簽分偵辦與連千毅敵對的「后羿聯盟」涉組織犯罪，並批評此案有連千毅受到矚目、檢方針對性強，連千毅個人被放大檢視「看守所買掌上型電視」，還導致遲遲無法交保。對此高雄地檢署回應，后羿聯盟當初有一併調查、了解，有進一步事證可告發。

葉銘進書面辯護內容表示，第一次衝突起因雙方在網路上互嗆，先動手的是鄭又仁一方，於去年9月17 日凌晨1點22分持刀械到連千毅的直播倉庫敲打大門、叫囂吆喝「連千毅出來！」，砸毀鐵門電鈴及監視器等設備，又陸續四度於網路發文嘲諷連千毅的蘭庭精品，連的人馬則在當晚10點半去砸鄭又仁寵物點。

同月18日下午連千毅和鄭又仁經雙方長輩安排在高雄市九如茶行商談和解，握手言和後不久，晚間連又聽到風聲指鄭又要去衝撞直播倉庫，果然在19日1點29分許，10、20部車輛來叫囂，並無視現場有警員攔阻，仍有衝撞倉庫大門，連千毅的人吞不下這口氣，才發生張瑛桔前去寵物店開槍事件；這兩波事件，連千毅都是被攻擊之後，被動的反擊，也顯示根本不是集團性犯罪行為。

辯護內容也指「連千毅在偵審中的表現近乎弱智程度，起訴後的那段時間更可謂低能」，是因為連千毅沒問過律師就寫信給法官、自行具狀聲請交保，且開庭時如果發言，更有如開直播「一發不可收拾」；葉銘進開庭時也補充，連千毅會情緒激動，與購買掌上型電視機、羈押多月遲遲無法交保有關。

全案已定於7月29日一審宣判，雄檢起訴連千毅27名被告時，建議法院連、謝育全服刑前，應強制工作3年。

連千毅 直播主

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