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從沒把兒童當罪犯何來「除罪」？ 謠言讓司法院困擾

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

少年事件處理法修正，19日起包括觸犯刑罰法律兒童不再送少年法庭、安置中途學校兩項重大變革上路，現有183案、220名兒童事件繫屬少年法庭，各法院為不付審理或中止執行，但卻有媒體將新法解讀成「兒童犯罪除罪化」，民代和民間團體也紛紛發聲質疑。司法院今特地澄清，指我國法律上從來沒有把兒童當成罪犯，沒有所謂「除罪化」的問題。

司法院表示，近來媒體和部分社群網站針對少年事件處理法刪除第85條之1提出許多質疑，「但這完全是一個誤會」，少事法修正前所謂的「兒童」，是指7歲以上未滿12歲之人，不包括未滿7歲的兒童。依照刑法第18條第1項規定，未滿14歲人的行為，不罰，因此即使兒童有觸犯刑罰法律，在我國法律上也從未將兒童當作罪犯，哪來「除罪化」的問題？

司法院指出，即便是成人，被送到警局接受警察詢問、開庭面對法官，可能都已經是極大的震撼，對還在國小階段的兒童來說，對身心的不利影響更不在話下。若兒童進入司法程序，很容易被同伴或自我標籤為「壞小孩」，從而在心裡留下不可磨滅的陰影，這不符合兒童健全成長的需求以及最佳利益。

刪除少事法第85條之1有關觸犯刑罰法律兒童準用少事法部分，司法院指出是要回應我國兒童權利公約首次國家報告結論性意見第96點，建議我國應依兒童及少年福利與權益保障法、而非少事法處理兒童觸法的行為，2019年立法院審議少事法修正案時，朝野也有「刪除有關7歲至未滿12歲兒童適用該法」的共識。

此外，兒童回歸教育與社政輔導保護後，若對他人造成的傷害或損失，兒童和法定代理人仍要負民事損害賠償責任，不是沒有責任。兒童若有失依、失養情形，主管機關可以依據兒童及少年福利與權益保障法予以保護安置，或聲請法院裁定延長安置。

司法院統計，過去10年，法院受理最多的兒童觸法事件是竊盜，原因多與兒童家庭功能或經濟情況有關，去年6月19日少事法修正公布後，即與教育部、衛生福利部、內政部等機關開會，討論兒童回歸教育社政輔導等事宜，並數度發函各法院妥善轉銜，目前都已處理完畢。

今年4月台中市大里區一輛特斯拉電動車遭5歲男童騎腳踏車擦撞，警方獲報到場、對男童酒測，一度引來爭議。 圖／楊姓車主提供
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司法院 警察 教育部

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