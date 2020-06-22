少事法新制 司法院：兒童沒有除罪化問題

司法院今天指出，法律上，從沒把兒童當成罪犯，因此沒有「除罪化」的問題；少事法新制僅是將12歲以下觸法兒童不移送少年法庭，改由教育與社政體系處理。

司法院祕書長林輝煌指出，有一些報導及網路上的流言指稱少年事件處理法新制19日上路後，12歲以下的觸法兒童將「除罪化」，不能像以前一樣送少年法庭，只能送學校或社工處理，這是誤解。

林輝煌表示，法律上，從沒把兒童當成罪犯，因此沒有「除罪化」的問題，兒童觸法不是犯罪（刑法第18條第1項：未滿14歲人之行為，不罰）；舊制規定兒童觸法時，移送少年法庭，其實這是一種保護事件的司法程序，目的是要讓法院判斷兒童是不是需要一些保護措施。

林輝煌說，舊制下，觸法兒童進入司法程序，當事人也很容易被同伴或自我標籤為「壞小孩」，從而留下不可磨滅的陰影，不符合兒童健全成長的需求以及最佳利益。

林輝煌指出，這次少事法修正只是將12歲以下的觸法兒童，由原先移送少年法庭的處置方式，回歸對兒童更適宜的教育與社政體系處理，這與「除罪化」沒有關係。

至於一些網路上流言擔心兒童的問題行為，對其他小朋友或民眾造成損害時怎麼辦。對此，林輝煌指出，這本來就可以循民事途徑來獲得法律上的協助，並沒有因為這次少事法修法變得無法處理。