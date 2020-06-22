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替人討事殺死調酒師 重判有期徒刑16年
男子楊蔡蓂葦替人討公道痛毆調酒師辛家豪致死，被控殺人罪，台北地院審理，今天依殺人罪判他有期徒刑16年，共犯楊蔡蓂萱判刑6月、林琨胤判刑5月、林耿安判刑4月，楊蔡蓂萱、林琨胤、林耿安3人得易科罰金。可上訴。
檢方指控，死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理兼調酒師，與在酒店工作的劉姓女友同居台北市廈門街出租套房；2018年1月27日，劉女下班和閨密去KTV飲酒、唱歌，天亮返家，辛不滿質問劉女，劉女於是向閨密抱怨。
劉女的閨密後來傳話給楊蔡蓂葦等人，引發楊蔡蓂葦率眾找辛家豪理論，引發殺機，楊蔡蓂葦強奪劉女手中鑰匙找人，持刀將辛殺死，案發隔天在警方策動下投案。檢方偵查，依殺人罪將楊蔡蓂葦聲押，法院審理，裁定他以20萬元交保，並限制住居迄今。
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