獨／要千萬不成拿路障砸死老父 逆子一審逃死判無期

台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，台中地院以孫罹患精神疾病，判無期徒刑、褫奪公權終身。記者陳宏睿／翻攝 台中市孫姓男子去年7月到七旬老父住家索討千萬稱要投資生意，孫父無力支付，孫火冒三丈，除了用拳腳毆打外，還持鋁窗與「請勿停車」水泥石墩往父親頭部、臉部與身體猛砸，孫父送醫傷重不治，檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，台中地院今一審宣判，判孫無期徒刑，褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當處所施以監護3年，全案可上訴。

台中地院審酌，孫姓男子因長期酗酒，罹患精神疾病，在台中榮總等多家醫院有就醫紀錄，且全案送請台中榮總進行精神鑑定後，認定孫罹患「器質性的精神疾病」，合議庭採信醫院的鑑定報告，認為孫在犯行時，辨識違法的行為能力因疾病有顯著降低的狀況，符合減刑規定，今依殺害直系尊親屬罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當住所，監護3年。

檢警調查，去年7月25日，孫姓男子（41歲）找到因畏懼他而躲藏到台中市北區居住的七旬父母與吳姓外婆，孫向父親索討1000萬元未果，隔天下午，孫再到父親住處討錢不成，一氣之下，痛打父親頭部、臉部與身體，還將父親從民宅3樓拖行到1樓，以鋁門紗窗往父親脖子重擊，父親爬起後又將其推倒，再拿鋁紗窗重擊父親。

孫的外婆當時在一樓休息，聽到爭吵聲後出面制止，未料孫不聽勸，直接呼外婆巴掌，還拿三角錐朝外婆臉丟，導致外婆受到頭、手都掛彩。

孫持續以手肘、腳重擊父親身體、腹部，以鋁門紗窗數次高舉、重砸父親身體，最後再拿重達15.4公斤、底部嵌入水泥石墩的「請勿停車」鐵牌，砸往父親頭部、臉部與身體，導致父親腹腔臟器破裂、顱內出血等，送醫急救不治。

檢警調查，孫在2010年時曾涉毆打父親、腳踢腰部、2012年時抓就讀國小女兒的頭部撞擊桌面、2013年以冰箱門撞前妻頭部，並推擠胡姓外婆等家暴紀錄。

全案在去年9月依殺害直系尊親屬罪起訴，當時檢方認定孫不會檢討自己的行為、慣性歸責他人以自我合理化，伴隨易怒、施暴的人格特性，有典型「邊緣性人格」特質，再犯率甚高。