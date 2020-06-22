快訊

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／要千萬不成拿路障砸死老父 逆子一審逃死判無期

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，台中地院以孫罹患精神疾病，判無期徒刑、褫奪公權終身。記者陳宏睿／翻攝
台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，台中地院以孫罹患精神疾病，判無期徒刑、褫奪公權終身。記者陳宏睿／翻攝
台中市孫姓男子去年7月到七旬老父住家索討千萬稱要投資生意，孫父無力支付，孫火冒三丈，除了用拳腳毆打外，還持鋁窗與「請勿停車」水泥石墩往父親頭部、臉部與身體猛砸，孫父送醫傷重不治，檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，台中地院今一審宣判，判孫無期徒刑，褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當處所施以監護3年，全案可上訴。

台中地院審酌，孫姓男子因長期酗酒，罹患精神疾病，在台中榮總等多家醫院有就醫紀錄，且全案送請台中榮總進行精神鑑定後，認定孫罹患「器質性的精神疾病」，合議庭採信醫院的鑑定報告，認為孫在犯行時，辨識違法的行為能力因疾病有顯著降低的狀況，符合減刑規定，今依殺害直系尊親屬罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當住所，監護3年。

檢警調查，去年7月25日，孫姓男子（41歲）找到因畏懼他而躲藏到台中市北區居住的七旬父母與吳姓外婆，孫向父親索討1000萬元未果，隔天下午，孫再到父親住處討錢不成，一氣之下，痛打父親頭部、臉部與身體，還將父親從民宅3樓拖行到1樓，以鋁門紗窗往父親脖子重擊，父親爬起後又將其推倒，再拿鋁紗窗重擊父親。

孫的外婆當時在一樓休息，聽到爭吵聲後出面制止，未料孫不聽勸，直接呼外婆巴掌，還拿三角錐朝外婆臉丟，導致外婆受到頭、手都掛彩。

孫持續以手肘、腳重擊父親身體、腹部，以鋁門紗窗數次高舉、重砸父親身體，最後再拿重達15.4公斤、底部嵌入水泥石墩的「請勿停車」鐵牌，砸往父親頭部、臉部與身體，導致父親腹腔臟器破裂、顱內出血等，送醫急救不治。

檢警調查，孫在2010年時曾涉毆打父親、腳踢腰部、2012年時抓就讀國小女兒的頭部撞擊桌面、2013年以冰箱門撞前妻頭部，並推擠胡姓外婆等家暴紀錄。

全案在去年9月依殺害直系尊親屬罪起訴，當時檢方認定孫不會檢討自己的行為、慣性歸責他人以自我合理化，伴隨易怒、施暴的人格特性，有典型「邊緣性人格」特質，再犯率甚高。

檢方指出，案發後孫的胞姊、胞妹也在偵查庭時，希望請求判處孫極刑，可見家人無法再忍受孫男的家庭暴力行為，因此建請院方，若孫有精神疾病且案發時辨識能力受影響，求處無期徒刑；若孫案發時責任行為能力正常，求處死刑。

台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，台中地院以孫罹患精神疾病，判無期徒刑、褫奪公權終身。圖／報系資料照
台中市孫姓男子去年間涉嫌持路障砸死父親，台中地院以孫罹患精神疾病，判無期徒刑、褫奪公權終身。圖／報系資料照

殺人

延伸閱讀

殺女友辱屍 「台大宅王」更二審判無期徒刑

鎚殺外婆和叔公夫婦3人有教化可能 二審仍判無期徒刑

狠男縱火燒前女友卻燒死她身障兒 無期徒刑定讞

少女遭KTV廁所性侵仍一起唱歌 法官破盲點逆轉判他刑

相關新聞

獨／要千萬不成拿路障砸死老父 逆子一審逃死判無期

台中市孫姓男子去年7月到七旬老父住家索討千萬稱要投資生意，孫父無力支付，孫火冒三丈，除了用拳腳毆打外，還持鋁窗與「請勿停...

從沒把兒童當罪犯何來「除罪」？ 謠言讓司法院困擾

少年事件處理法修正，19日起包括觸犯刑罰法律兒童不再送少年法庭、安置中途學校兩項重大變革上路，現有183案、220名兒童...

因為覺得「大學生比較笨」 他選在校園行竊

曾姓男子在大學校園四處行竊，盜領提款卡內存款並盜刷信用卡，不法所得6萬8000元，有6名學生向檢警提告。曾到案後認罪，稱...

替人討事殺死調酒師 重判有期徒刑16年

男子楊蔡蓂葦替人討公道痛毆調酒師辛家豪致死，被控殺人罪，台北地院審理，今天依殺人罪判他有期徒刑16年，共犯楊蔡蓂萱判刑6...

獵穿山甲非常上訴逆轉無罪 檢方列3大點籲保育仍遭駁

排灣族彭姓男子3年前涉獵捕1隻保育類穿山甲，遭警方攔查後法辦，被判半年徒刑。經檢察總長提非常上訴、最高法院發回更審，屏東...

演員趙駿亞推倒警察被訴妨害公務 賠15萬和解

演員趙駿亞不滿警察因交通管制攔下他的車子，動手將員警賴順漢推倒在地，被控妨害公務；台北地院今天開庭，趙付15萬元和解金並...

不動產借名登記躲稅 房仲偷貸款豪宅查封

呂姓商人透過楊姓房仲買下台北市信義區松智路的豪宅，因在美國有稅務訴訟，擔心台灣的房產被美方跨海查扣，以假贈與方式登記在楊...

商人替中共牽線撈軍情判9月刑 法官：人民難忍背叛國家

高雄順捷國際企業社負責人凃健峰至陸經商，結識對台情蒐的官員「董恆」和男子「張炳煌」，兩人要求凃介紹我國軍人或參加軍人團體...

大法官通姦除罪化六成民眾無法接受 女性占多數

司法院大法官日前做出791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪違憲。有民調發現，有高達六成民眾無法接受這樣的結果，又以女性居...

警察偷拍個資辯應付女友查勤 洩密罪被法辦

台北市警文山二分局凌姓警員被控辦案時偷拍當事人個人資料以LINE傳出，被市警局督察室函送法辦；檢方偵查，凌辯稱，是為應付...

不滿前女友和新歡出遊 大叔恐嚇人還傳裸照吃官司

陳姓男子不滿女友和他分手後認識新的男性友人，兩人還一起出遊，被控去年8 月19日以通訊軟體至被害男子臉書，涉嫌恐稱要殺了...

假釋男酒駕 法外開恩免刑

毒品假釋犯劉姓男子酒後騎車遭警攔獲，判刑兩個月；他上訴，法官認為他有正當工作，照顧小兒麻痺胞兄，還協助扶養兩名外孫，出監...

熱門新聞

桃園機車轎車對撞 媽騎車載10歲女兒一死一重傷

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

太離譜！台南兩名男教練 性侵3名男學生

台中媽疑持利刃割傷9歲女兒 傷童送加護病房將另安置

獨／雙B男貪小便宜 自製竹市府停車證省7200元停車費挨告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。