獵穿山甲非常上訴逆轉無罪 檢方列3大點籲保育仍遭駁

排灣族彭姓男子3年前涉獵捕1隻保育類穿山甲，遭警方攔查後法辦，被判半年徒刑。經檢察總長提非常上訴、最高法院發回更審，屏東地院認定此案符合原住民的傳統文化，逆轉判無罪；雖檢方再上訴指原住民文化有人願意傳承，但「動物死了不會活過來」須多保護，高雄高分院仍維持無罪，還可上訴。

檢方起訴指控，彭姓男子是排灣族原住民，2017年9月3日上午6點半多，他與另名杜姓友人去屏東縣春日鄉大漢山林道23公里處的山坡採野菜，並用鋼索設陷阱，下午3點發現1隻穿山甲遭套住，彭便用番刀割下鱗片、切開肉體，兩人分得一半肉體，彭令拿走所有鱗片，當晚6點42分期車回程時，警方發現他們形跡可疑攔查，因此依違反野生動物保育法送辦。

彭姓及杜姓男子審理時認罪，屏東地院2018年1月依共犯非法宰殺保育類野生動物罪，判兩人皆半年徒刑，得易科罰金，杜因沒有前科獲宣告緩刑2年。不過案件定讞後，檢察總長提非常上訴表示應落實保障原住民族基本權利，最高法院認可，撤銷彭姓男子的部分發回更審。

屏院更審認為，彭姓男子確實有獵捕保育類動物，但彭是原住民、打獵地區為原住民族地區，目的是食用非營利，也屬原住民族的傳統文化，符合野生動物保育法21之1條、原住民族基本法第19條第2項，逆轉改判他無罪。

不過檢方提上訴提出3點指出，第1是的生命不可逆性，野生動物一旦被過度的捕殺，將可能導致減少甚至滅絕；第2，生物棲地的縮減及發展的困難更勝於原住民傳統文化消逝速度，「牠們不會也無法向人類大聲怒吼」，原住民傳統文化還有人願意傳承，但動物死了就是死了，不會活過來，族群滅絕也不可能復原，應多保護野生動物；第3，若依原住民族基本法，能以「自用」目的而無限度獵捕動物，形同特權，此法應解釋為要事先申請。