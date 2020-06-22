演員趙駿亞推倒警察被訴妨害公務 賠15萬和解

演員趙駿亞不滿警察因交通管制攔下他的車子，動手將員警賴順漢推倒在地，被控妨害公務；台北地院今天開庭，趙付15萬元和解金並向賴道歉，賴同意給趙自新機會，蒞庭檢察官認為，如趙可判緩刑，應再上幾場法治教育課程。全案候核辦。

趙駿亞開庭時向賴順漢致歉，稱「當下很衝動，對您及公權力的傷害深感抱歉」，請律師遞上準備好的15萬元現金給賴；趙說，他已和員警和解，對影響員警值勤感到抱歉，因自己衝動造成社會資源的浪費，也覺得不好意思。

今年1月10日晚間，趙駿亞開車行經台北市凱達格蘭大道，其時，因總統蔡英文在凱道舉辦「選前之夜」造勢活動，現場有員警進行相關交通管制，賴攔下趙的車子不給通行。