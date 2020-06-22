快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

演員趙駿亞推倒警察被訴妨害公務 賠15萬和解

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

演員趙駿亞不滿警察因交通管制攔下他的車子，動手將員警賴順漢推倒在地，被控妨害公務；台北地院今天開庭，趙付15萬元和解金並向賴道歉，賴同意給趙自新機會，蒞庭檢察官認為，如趙可判緩刑，應再上幾場法治教育課程。全案候核辦。

趙駿亞開庭時向賴順漢致歉，稱「當下很衝動，對您及公權力的傷害深感抱歉」，請律師遞上準備好的15萬元現金給賴；趙說，他已和員警和解，對影響員警值勤感到抱歉，因自己衝動造成社會資源的浪費，也覺得不好意思。

今年1月10日晚間，趙駿亞開車行經台北市凱達格蘭大道，其時，因總統蔡英文在凱道舉辦「選前之夜」造勢活動，現場有員警進行相關交通管制，賴攔下趙的車子不給通行。

檢察官指控，趙駿亞因不滿賴員沒有提早指示他轉彎、改道，下車與賴理論，雙方爆發衝突，趙駿亞動手將賴順漢推倒在地，被警方依妨害公務、傷害罪移送法辦，檢方偵訊後，諭令趙以5萬元交保。

趙駿亞被控妨害公務賠15萬元與警察和解。記者王聖藜/攝影
趙駿亞被控妨害公務賠15萬元與警察和解。記者王聖藜/攝影

妨害公務 警察 趙駿亞

延伸閱讀

藝人趙駿亞不滿交通管制 推倒警察遭起訴

妨害公務小心了！政院通過加重刑責 最多關5年

騎士沒戴安全帽遭攔下狂飆員警三字經 還咬警手臂

機車騎士硬闖紅燈被開單 竟怨「難怪大家都討厭警察」

相關新聞

演員趙駿亞推倒警察被訴妨害公務 賠15萬和解

演員趙駿亞不滿警察因交通管制攔下他的車子，動手將員警賴順漢推倒在地，被控妨害公務；台北地院今天開庭，趙付15萬元和解金並...

不動產借名登記躲稅 房仲偷貸款豪宅查封

呂姓商人透過楊姓房仲買下台北市信義區松智路的豪宅，因在美國有稅務訴訟，擔心台灣的房產被美方跨海查扣，以假贈與方式登記在楊...

商人替中共牽線撈軍情判9月刑 法官：人民難忍背叛國家

高雄順捷國際企業社負責人凃健峰至陸經商，結識對台情蒐的官員「董恆」和男子「張炳煌」，兩人要求凃介紹我國軍人或參加軍人團體...

大法官通姦除罪化六成民眾無法接受 女性占多數

司法院大法官日前做出791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪違憲。有民調發現，有高達六成民眾無法接受這樣的結果，又以女性居...

警察偷拍個資辯應付女友查勤 洩密罪被法辦

台北市警文山二分局凌姓警員被控辦案時偷拍當事人個人資料以LINE傳出，被市警局督察室函送法辦；檢方偵查，凌辯稱，是為應付...

不滿前女友和新歡出遊 大叔恐嚇人還傳裸照吃官司

陳姓男子不滿女友和他分手後認識新的男性友人，兩人還一起出遊，被控去年8 月19日以通訊軟體至被害男子臉書，涉嫌恐稱要殺了...

假釋男酒駕 法外開恩免刑

毒品假釋犯劉姓男子酒後騎車遭警攔獲，判刑兩個月；他上訴，法官認為他有正當工作，照顧小兒麻痺胞兄，還協助扶養兩名外孫，出監...

引導孩子說真話 讓加害人現形

性侵害犯罪防治法規定需有司法詢問員陪同兒童或心智障礙者應訊，實施3年多，確實對保障弱勢的權益有幫助，曾有詢問員引導孩子說...

司法詢問員 協助性侵被害人

性侵害犯罪防治法5年前修正，針對兒童或心智障礙者受害，偵辦或審判階段要有專業人員陪同，台南市經過多年努力，目前有7名「司...

揚言炸飛機炸總統在飲料下毒 男子判刑2年10月

自稱新聞媒體社長的謝姓男子，7年來多次假藉他人名義寄恐嚇信到總統府、立法院、法務部等公部門，揚言要對多名政治人物及其家屬...

打破車窗留指紋賊辯好心查看 法官用一事實打臉判刑

台中市黃姓男子去年4月間發現一輛轎車停在西屯區台灣大道、筏子溪防汛道路，因該處偏僻，黃認為有機可趁，因此前往打破轎車的右...

2屆高雄縣資深議員涉賄選 更一審認定3萬買票結果出爐

兩屆前高雄縣議員何堅心，縣市合併後3度挑戰市議員都未成功，他更遭控前年第3次參選市議員涉以每票1000元賄選，一審依犯交...

熱門新聞

桃園機車轎車對撞 媽騎車載10歲女兒一死一重傷

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

少女遭KTV廁所性侵仍一起唱歌 法官破盲點逆轉判他刑

影／頭過身就過？ 女駕駛轉進窄巷擦撞轎車吃罰單

台中媽疑持利刃割傷9歲女兒 傷童送加護病房將另安置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。