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不動產借名登記躲稅 房仲偷貸款豪宅查封

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

呂姓商人透過楊姓房仲買下台北市信義區松智路的豪宅，因在美國有稅務訴訟，擔心台灣的房產被美方跨海查扣，以假贈與方式登記在楊的名下，卻被楊拿去向銀行抵押借款650萬元，呂提告，台北地檢署今天依背信罪嫌起訴楊。

起訴書說，楊姓房仲2013年5月認識呂姓旅美華僑，仲介呂買松智路豪宅；2014年，呂在美國涉及稅法案件，擔心台灣的豪宅被美方查扣、凍結，2014年11月與楊簽協議書，先將該豪宅以「贈與」方式借名登記給楊，但由呂負擔稅賦、規費。

檢方指控，楊2014年12月遊說呂塗銷豪宅最高限額抵押權，2016年呂在美國的訴訟告一段落，請楊依協議書約定返還豪宅登記及所有權，卻發現楊拿豪宅權狀借貸650萬元，另簽發本票擔保。

前年6月，楊姓房仲的債權人向台北地院聲請強制執行松智路的豪宅，呂發現豪宅被查封後，對楊姓房仲提告詐欺、侵占、背信罪，楊一度獲不起訴處分，呂再議，台灣高檢署發回重查，台北地檢署今天依背信罪將楊起訴。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

詐欺 房仲

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