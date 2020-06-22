商人替中共牽線撈軍情判9月刑 法官：人民難忍背叛國家

高雄順捷國際企業社負責人凃健峰至陸經商，結識對台情蒐的官員「董恆」和男子「張炳煌」，兩人要求凃介紹我國軍人或參加軍人團體的成員。凃找來退役的彈藥庫士官長王瑞祺，再用對岸提供的資金收買現役軍人侯俊壕、陳楷翰，4人分別依國家安全法、洩密罪判刑。高院高雄分院更一審依國安法判凃9月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

凃從事船員人力派遣，月收入50萬元左右，法院批他只因想在大陸經商獲協助，罔顧國家安全。王瑞祺原任聯勤第四地區支援指揮部南部地區旗山彈藥庫士官長，2009年3月退伍後，擔任保全員；侯俊壕、陳楷翰分別在2012年10月、12月退伍。

中華人民共和國官員「董恆」身兼福建省對外經濟技術合作協會副秘書長，他以這個協會當掩護，蒐集台灣情報。凃健峰在大陸經商時，認識了「董恆」和男子「張炳煌」，兩人希望凃介紹我方軍人。2009年時，凃在高雄的公司用Skype和「張炳煌」通話，他介紹甫退伍的王瑞祺，事後凃、王接受招待到對岸和「董恆」、「張炳煌」見面。

「董恆」、「張炳煌」透過凃健峰提供資金給王瑞祺，再由王放款給現役軍人，乘機發展情報工作組織。王向侯俊壕表示若提供軍事資料給中共，可以「賺零用錢」，2009年6月，侯登入軍用網路下載「國軍人事戰備教則」，賺到了1萬元。侯食髓知味，陸續交付軍事資料，他在退伍後也被帶到對岸，「董恆」曾向侯建議回台後「得再次服役」以便取得相關資料，不過侯沒再入營。

而陳楷翰則是因積欠債務，找王瑞祺求助，王要求他提供軍事準則編號表上的資料換2萬元報酬。不過陳提供的資料「董恆」還看不上眼。

凃健峰招攬王瑞祺，再由王找來服役中的軍人替陸方發展組織，觸犯國安法，高雄地院原判他10月徒刑，但更一審考量凃在偵、審時都自白犯罪，減為9月徒刑。凃上訴時提出捐款資料，請求緩刑，但法官認為一般國人難以容忍背叛國家，不准緩刑。最高法院認為更一審認事用法無違誤，駁回上訴。