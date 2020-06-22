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不滿前女友和新歡出遊 大叔恐嚇人還傳裸照吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子不滿女友和他分手後認識新的男性友人，兩人還一起出遊，被控去年8月19日以通訊軟體至被害男子臉書，涉嫌恐稱要殺了他，還以簡訊傳送前女友裸露網路相片連結給他。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全、散布猥褻電磁紀錄罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，陳姓男子（51歲）和女友去年3月分手後，得知女友去年4月曾與男被害人一同出遊，心生不滿，去年8月19日晚上8點起至9點多，登入通訊軟體 ，接續傳送訊息恫稱「你在他身邊再出現的話我一定會了你」、「我說到做到/不信你可以試試看」、「一定殺了你」、「你死定了」等語至被害人臉書帳號，造成他心生畏懼。

陳另於去年8月間某日，以簡訊方式傳送前女友性愛裸露網路相片連結給男被害人，他點開後發覺，連同上述恐嚇案件報警法辦、起訴。

陳於警詢及偵查中坦承不諱，法官認為，陳所為，犯刑法第305條恐嚇危害安全罪及235條第1項散布猥褻物品罪，量處其刑。

陳姓男子不滿女友分手後認識新男友，以通訊軟體傳送訊息至被害男子臉書，涉嫌恐稱要殺了他，台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全等罪，判處陳徒刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照片
陳姓男子不滿女友分手後認識新男友，以通訊軟體傳送訊息至被害男子臉書，涉嫌恐稱要殺了他，台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全等罪，判處陳徒刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照片

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