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假釋男酒駕 法外開恩免刑

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東報導

台東一名劉姓男子騎車酒駕遭警攔獲，案經檢察官聲請簡易判決2個月，劉不服上訴。二審合議日前審結撤銷原判決，劉免刑確定。圖／聯合報系資料照片
台東一名劉姓男子騎車酒駕遭警攔獲，案經檢察官聲請簡易判決2個月，劉不服上訴。二審合議日前審結撤銷原判決，劉免刑確定。圖／聯合報系資料照片

毒品假釋犯劉姓男子酒後騎車遭警攔獲，判刑兩個月；他上訴，法官認為他有正當工作，照顧小兒麻痺胞兄，還協助扶養兩名外孫，出監迄今未再任何犯罪，考量判刑將撤銷假釋，「法外開恩」，依刑法六十一條予免刑，全案確定。

判決書指出，劉去年九月廿六日深夜飲用兩瓶啤酒後騎車遭警攔查，酒測值零點三八毫克，被依公共危險罪嫌移送。檢察官聲請簡易判決，一審簡易庭判處兩個月徒刑，可易科罰金。劉因曾犯毒品案假釋，擔心假釋取消再入監服刑，因此上訴。

二審審理時，劉對自己一時失慮酒駕觸法相當後悔，希望法官給予自新機會，絕不再犯；他說假釋後尋得正當工作，均按規定向觀護人報到，每個月收人兩萬五千元，須扶養罹小兒麻痺住在護理之家的胞兄，也幫忙照顧兩孫子，如果再回去監獄，家人就沒人照顧。

劉的女兒也向法官證稱，父親假釋後從事水電工作，父女互動緊密；她有兩個小孩，先生沒工作，父親擔心孫子費用不夠，會主動拿錢給她，有時也幫忙帶小孩。

假釋 小兒麻痺

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