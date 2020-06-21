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揚言炸飛機炸總統在飲料下毒 男子判刑2年10月

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

自稱新聞媒體社長的謝姓男子，7年來多次假藉他人名義寄恐嚇信到總統府、立法院、法務部等公部門，揚言要對多名政治人物及其家屬不利，又向報媒宣稱飛機被放爆裂物，甚至以「千面人」手法恫嚇飲料大廠，要在飲料中下毒，經新北地院審理，被認定涉犯10次偽造私文書罪，各處6月刑期，合併應執行2年10月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，謝男（62歲）自2013年9月起陸續寄恐嚇信，揚言要用炸彈、汽油彈犯案，遭點名的政治人物包含總統蔡英文、前總統馬英九、李登輝和台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌等人，總統府、立法院、新北市警局、新北市議會和法務部都收到他的信。

此外，謝男還模仿日本「千面人」手法，冒名宣稱要在便利商店的飲料下毒，向飲料公司索討20億元，另又寄信到報媒宣稱飛機上有爆裂物，但他唯一付諸行動的是一樁比丘尼化緣所引起的糾紛，手段是在對方轎車旁放置裝有柴油、線香的寶特瓶。

謝男家住高雄，為了躲避檢警查緝，犯案都利用市立圖書館的公用電腦繕打恐嚇信，再將檔案拿到影印店列印，因為怕郵戳露馬腳，還特地從高雄坐火車到台北寄信。他今年2月寄信到新北市議會和法務部後，3月底即被檢警查獲，也因為有反覆實施之虞被法院裁定羈押。

審理時，謝男坦承犯行，供稱自己是因為與人有嫌隙，才會以與他有嫌隙之人的名字寄恐嚇信。

法院認為，謝男行為已造成社會大眾恐慌，也帶給被冒名者很大困擾，甚至有人因此奔波各地法院解釋說明，導致精神衰弱、無法工作，危害程度不算輕，最後審酌其犯罪態度等情量刑。

謝姓男子冒名寄恐嚇信，被新北地院判刑2年10月。本報資料照片
謝姓男子冒名寄恐嚇信，被新北地院判刑2年10月。本報資料照片

恐嚇

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