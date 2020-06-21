打破車窗留指紋賊辯好心查看 法官用一事實打臉判刑
台中市黃姓男子去年4月間發現一輛轎車停在西屯區台灣大道、筏子溪防汛道路，因該處偏僻，黃認為有機可趁，因此前往打破轎車的右前座玻璃後，偷走車內財物200元，警方在車窗玻璃上採到指紋，經確認是黃，黃到案辯稱，他行經該處發現破窗，好心前往查看，全案依竊盜罪起訴後，台中地院法官認為，該處是偏僻場所，破窗的右前座非臨路，當時天黑，黃騎經過怎會看到，必須是有心前往，另外一般人看到玻璃破裂，都會避免碰觸，為何黃卻反其道而行，有指紋為證，認定黃涉案，依法判刑6月，得易科。
根據判決書，黃姓男子（43歲）有竊盜前科，他涉嫌在去年4月19日晚間7時許，發現游姓男子停放在西屯區臺灣大道4段、筏子溪防汛道路，因該處偏僻，且當時天黑，黃以不明方式破壞游車的右前座玻璃後，偷走車內現金200元，警方採證時，在玻璃上發現兩枚指紋，經比對查出是黃涉案。
黃姓男子到案否認犯行，辯稱當是騎車經過案發地點，看到該車的玻璃破掉，以為發生車禍，為了救人，才下車查看，過程中可能不小心碰觸到右前座的車窗玻璃，所以才會在玻璃上留下指紋；且車窗上既然有採到指紋，表示當時他沒有戴手套，如果他真的有伸手進入車內行竊，為何車內並沒有採集到他的指紋。
台中地院法官審理後認為，該輛轎車停在偏避處所，且破窗的位置並非臨路的那一側，該側是高鐵高架橋橋墩，位置相對隱密，非有特殊情事，按照常情，鮮少有行人會徒步行經，如非黃特地前往碰觸，實難想像會有其他偶然碰觸的機會，加上當時天黑，黃若騎車經過，如何發現該車的車窗玻璃破裂。
法官另指出，一般人若看到車窗玻璃碎裂，不會上前碰觸，以免因此為破碎的玻璃所割傷，或遭人誤解係竊賊或毀損車輛之人，屬於常情，但車窗玻璃上卻採到黃的指紋，有違常理，判定黃在觸碰玻璃時，車窗尚未碎裂，因黃是累犯，依法加重其刑，依竊盜罪判刑6月，得易科18萬，可上訴。
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