2屆高雄縣資深議員涉賄選 更一審認定3萬買票結果出爐

兩屆前高雄縣議員何堅心，縣市合併後3度挑戰市議員都未成功，他更遭控前年第3次參選市議員涉以每票1000元賄選，一審依犯交付賄賂罪判4年半徒刑，二審改判3年8月，全案發回更審後，高雄高分院認定何堅心交付3萬元讓林姓選民協助買票，其餘無罪，改判3年4月徒刑，褫奪公權3年。全案仍可上訴。

據了解，何堅心（72歲）曾當選前高雄縣第9、10屆議員，縣市合併後，他2010年、2014年、2018年皆以無黨籍參選第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹區）市議員都落敗，2018年11月投票後更遭偵辦涉賄選。前年何堅心才因涉高雄農田水利會補選會長買票案，遭判半年徒刑定讞，5年內又犯類似的妨害選舉公正案件，須加重刑責。

一審判決指出，何堅心2018年11月21日晚間8點多，載妻子到林姓選民住處，他獨自下車跟林談妥，由林尋找願意行賄對象共30人，以每票1000元買票，何堅心便當場給予3萬元；隔天早上7點多，何堅心再載妻子去找曾姓選民，給2000元賄選。

何堅心審理時否認買票，不過林姓選民對於交付現金過程、協助賄選的對象，說法始終一致且明確，曾姓選民也指何堅心有給2000元，雖之後改口稱是發選舉文宣的工錢，未獲採信，一審依2個交付賄賂罪，共判4年半徒刑、褫奪公權4年。

二審認為何堅心是一連2天買票，應論一罪，改依交付賄賂罪判3年8月，褫奪公權4年。

最高法院撤銷發回後，由於曾姓選民改口2000元是發文宣的工錢，更一審合議庭認為，根據通訊監察譯文、監視器，都無法證明何堅心有交付現金，此部分無法認定賄選改判無罪，僅依賄選林姓選民部分判3年4月徒刑，褫奪公權3年。