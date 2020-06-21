必翔實業副總涉證交法通緝突搭機返台 檢：2百萬交保

電動代步車大廠必翔實業，2017年間爆出炒股案，以及案外案掏空案，今天涉嫌違反證交法、遭通緝的副總戴佳瑀，突然搭機從大陸返台，遭航空警察攔下，稍早經北檢檢察官遠距訊問視訊，諭知交保200萬元，限制住居、出境、出海。

檢方指出，戴佳瑀今天從大陸搭飛機抵台，因證交法通緝犯身分隨即遭航警攔下，因防疫期間只要是入境犯嫌均由採取遠距訊問，稍早由內勤檢察官代承辦檢察官訊問，訊後諭令2百萬交保，並限制住居也限制出境出海。