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必翔實業副總涉證交法通緝突搭機返台 檢：2百萬交保
電動代步車大廠必翔實業，2017年間爆出炒股案，以及案外案掏空案，今天涉嫌違反證交法、遭通緝的副總戴佳瑀，突然搭機從大陸返台，遭航空警察攔下，稍早經北檢檢察官遠距訊問視訊，諭知交保200萬元，限制住居、出境、出海。
檢方指出，戴佳瑀今天從大陸搭飛機抵台，因證交法通緝犯身分隨即遭航警攔下，因防疫期間只要是入境犯嫌均由採取遠距訊問，稍早由內勤檢察官代承辦檢察官訊問，訊後諭令2百萬交保，並限制住居也限制出境出海。
據悉，曾為上市公司的必翔，在2016至2017年間，涉嫌假藉款真掏空，曾透過大陸子公司揚明實業，借款給大陸的天一智能電池公司，事後再還款給必翔大陸總管理處副總戴佳瑀，非常規交易金額上看4億元，戴涉犯證交法遭到北檢通緝。檢方稍早表示，戴佳瑀若找人完成辦保，將依照一般行政管道先行居家檢疫。
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