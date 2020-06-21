外遇生子竟登記在前夫名下 法院判賠40萬元

林姓男子和前妻劉姓女子離婚後，查看戶籍謄本發現，劉女外遇生下的小孩，竟被登記成長子，難忍精神上痛苦，向劉女、王男提告請求損害賠償。士林地方法院認為，劉的行為情節實屬重大，林獲賠40萬元精神撫慰金。

2015年間，林和劉女結婚，婚姻維持不到2年就協議離婚並完成登記。林男主張，劉女在婚姻期間，違反夫妻互負誠實義務，和王姓男子通姦，2017年11月生下小孩，竟然還把孩子登記名下，變成長子，直到調閱戶籍謄本時才發現，此事造成精神上莫大痛苦，請求劉、王連帶賠償60萬元精神慰撫金。

法院認為，劉、王在劉女婚姻關係存續中通姦，顯然故意違背善良風俗，情節實屬重大。被告主張，對於侵權行為事實不爭執，但金額過高無法負擔。

法院審酌，通姦行為已破壞林、劉婚姻生活圓滿，對林的配偶身分法益造成相當侵害，竟又把2人的小孩登記為林的長子，更加深通姦行為對林造成的精神侵害，認定林確實飽受精神痛苦。