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路過打卡警分局彩繪牆 警民共同營造社區友善環境

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山一警分局長許頌嘉，到任文山一警分局後，發現警分局雖然地處文山區要道上，但後方興隆路4段105巷的外牆因為長年風吹雨打，造成老舊昏暗，與周遭鄰里彩繪牆面格格不入。

許頌嘉有心改善並營造友善安全的環境，因此積極協調轄內具有美工長才的民眾共同發揮創意，彩繪各種可愛的圖案，打造動物圖象主題風格，模樣相當活潑生動，並意外成為路過民眾打卡熱點。

警方說，根據國外研究，透過維護社區的公共空間，除了可以減少治安事件發生，更是現代都市治理重要一環。文山一警分局積極號召，結合社區繪圖長才居民及木柵農會，共同花費1個月設計、手繪，近期歷經牆面清洗、粉刷工程，最終成功發揮創意，將過去斑駁牆面搖身一變成為長達數十公尺的彩繪牆。

在繪製、設計可愛又具有風格特色的圖案過程中，許多附近居民以及路過的民眾，忍不住拿起手機拍照，成功讓過去的老舊昏暗牆面改觀。許頌嘉說，看見這些日子來民眾與警方一同合力完成的美麗成果真的很感動，未來希望

這份結合民眾、警察機關與木柵農會共同完成的「彩繪大作戰」經驗，能繼續傳承下去。

文山一警分局說，為彰顯警察工作彷彿貓頭鷹不眠不休看守民眾財物，又如小貓般視民如親及像長頸鹿環顧守護文山區，特別繪製貓頭鷹、小貓及長頸鹿。這次的外牆美化工程，讓整面牆栩栩如生，並結合犯罪預防與居民參與情感另繪製展翅供民眾拍攝，也讓這蛻變的彩繪牆，拉近民眾與警方的距離，許頌嘉即將調任中正二警分局，同仁紛紛表示彩繪牆的完成，可以說是分局長交接的最好禮物。

文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆，圖為分局長許頌嘉。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆，圖為分局長許頌嘉。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆。記者廖炳棋／翻攝
文山一警分局為改善並營造友善安全的環境，號召轄內民眾將老舊外牆設計成彩繪牆。記者廖炳棋／翻攝

警察 貓頭鷹

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