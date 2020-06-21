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女借錢不還反控整骨師同事性騷 法院判無罪還清白

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子是整骨師，與女子「小春」（化名）是同事，小春在2018年間因急需用錢，向鄭借款，小春前往鄭住處，還要鄭幫忙按摩腰部，鄭幫忙按摩小春腰部時，小春接手機與友人暢談5分鐘，結束後鄭帶著小春到附近超商領了9000元借給小春，但鄭事後要求小春還款時，小春不還，事隔多月後告鄭性騷，檢方依法起訴，台中地院採信鄭說詞，認定小春證詞反覆且有違常情，判鄭無罪。

根據判決書，鄭姓男子從事整骨、按摩工作，與小春是同事，因小春在2018年7月間缺錢向他借款，在同年月13日凌晨，小春前往鄭的住處準備拿錢，小春到鄭住處後，先要鄭幫忙按摩腰部，鄭不疑有他，幫小春按摩，在按摩過程中，小春還以手機接聽友人的電話，鄭按摩5分鐘後，帶著小春到附近超商領了1萬元，扣掉利息1000元後，將9000元借給小春。

鄭事後向小春催討借款，小春不堪鄭催討，還用手機通訊軟體傳訊給鄭「性騷擾的部分你就等著被關，我們到法院進行測謊」，小春在同年底提出性騷擾告訴，控訴鄭在按摩過程撫摸下體，鄭在檢警訊問時，矢口否認涉案，辯稱全案是因借款糾紛而起，從頭到尾都沒有碰觸小春下體，全案依性騷擾防治法起訴後，移審台中地院。

台中地院法官認為，小春在警詢、檢方訊問，以及開庭審理的證詞都不一，對自己遭脱衣褲、摸下體、以及證人來電的先後順序都有矛盾，證詞有瑕疵，另外，若小春在與友人通電話時，遭性騷擾，理應馬上向友人求助，不會與友人結束通話後，又跟著鄭一起到超商領錢，而且小春遭性騷擾後，既沒有向友人求助，到超商時也沒有向店員求助，反而在案發後的數個月才提告，有違常情，認定全案罪證不足，判鄭無罪，可上訴。

台中市鄭姓男子遭女同事控訴在2018年前趁按摩機會性騷擾，台中地院審理後認定罪證不足，判無罪。圖／報系資料照
台中市鄭姓男子遭女同事控訴在2018年前趁按摩機會性騷擾，台中地院審理後認定罪證不足，判無罪。圖／報系資料照

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