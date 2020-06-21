警員替她量體溫遭罵畜牲 醉女上派出所找碴被判刑

台中市黃姓女子有酒駕前科，她遭判刑後又不知悔改，今年4月間喝酒後又跑進台中市第六警分局何安所內，藉口「又事要處理」，當時派出所警員要求她配合量測額溫、戴口罩，未料黃女心生不滿，除罵「三小」外，還罵「畜牲」，當時要量測黃女額溫的警員認為她妨害公務，依法送辦，黃女否認涉案，辯稱「錄影光碟譯文都亂寫」、「畜牲不是罵任何人」，但未獲法官採信，台中地院判拘役40天，得易科。

根據判決書，黃姓女子（43歲）有酒駕遭判刑3月確定的紀錄，她在4月16日上午6時許，酒後又跑到台中市第六警分局何安所找碴，黃女藉口稱有事處理而欲進入派出所，當時李姓警員在入口處，要替黃女為量額溫、配戴口罩等防疫措施。

未料黃女不願配合，還怒罵「畜牲」、「三小」、「他媽的」等言語，辱罵執行公務的李姓警員，警員聽到後，認定黃女已違法，依妨害公務罪詢問，因黃女的言行全被監視器拍下，警方轉寫成譯文，但黃女一概否認，辯稱警方譯文都亂寫，但她承認有罵「畜牲」一語，但堅稱該詞不是針對任何人，全案依妨害公務罪移送後，檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。