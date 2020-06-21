影／通緝男不想關 遇警裝傻騷頭不說仍被識破

桃園市57歲溫姓男子今年在新竹市酒駕開車依法判刑未執行，上月遭新竹地檢署發布通緝，他今天上午騎機車在桃園區宏昌十二街附近停等紅燈，看見警方巡邏車心虛，立馬掉轉機車迴轉離開，員警發現溫男形跡可疑尾隨攔查、但詢問年籍、姓名，溫男起初說未帶證件，但一問三不知，他見無法矇騙過去，開始傻笑、騷頭、搖頭不說話裝迷糊，最後仍被警方識破逮捕歸案。

桃園警方表示，溫男以未帶身分證、健保卡，警問號碼卻一問3不知，還故意傻笑、騷頭、搖頭不說話裝迷糊，見無法矇騙過去，溫男才坦承自己被通緝缺錢不想被關，想趁被抓前打工賺點錢，平時都窩在工地很少外出，未料這次向同事借機車外出買東西被抓。溫男酒駕卻逃避執行被查獲，警訊後，警方將他移送新竹檢署歸案。 桃園市溫男（見圖）涉酒駕通緝被警攔查，年籍、姓名一問三不知傻笑、騷頭、搖頭不說話裝迷糊，警方識破逮捕歸案。記者曾增勳／翻攝 桃園市溫男（見圖）涉酒駕通緝被警攔查，年籍、姓名一問三不知傻笑、騷頭、搖頭不說話裝迷糊，警方識破逮捕歸案。記者曾增勳／翻攝