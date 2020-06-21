聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／通緝男不想關 遇警裝傻騷頭不說仍被識破
桃園市57歲溫姓男子今年在新竹市酒駕開車依法判刑未執行，上月遭新竹地檢署發布通緝，他今天上午騎機車在桃園區宏昌十二街附近停等紅燈，看見警方巡邏車心虛，立馬掉轉機車迴轉離開，員警發現溫男形跡可疑尾隨攔查、但詢問年籍、姓名，溫男起初說未帶證件，但一問三不知，他見無法矇騙過去，開始傻笑、騷頭、搖頭不說話裝迷糊，最後仍被警方識破逮捕歸案。
桃園警方表示，溫男以未帶身分證、健保卡，警問號碼卻一問3不知，還故意傻笑、騷頭、搖頭不說話裝迷糊，見無法矇騙過去，溫男才坦承自己被通緝缺錢不想被關，想趁被抓前打工賺點錢，平時都窩在工地很少外出，未料這次向同事借機車外出買東西被抓。溫男酒駕卻逃避執行被查獲，警訊後，警方將他移送新竹檢署歸案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言