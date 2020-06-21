慣竊假釋期間搶超商 為7千和店員打起來

禇姓男子去年夥同陳姓朋友，在北市士林區中山北路七段一家超商，涉嫌徒手竊取櫃檯的7000元現金，得手逃離店裡，遭支開的趙姓店員見狀大喊「搶劫！」追出店外和2人發生扭打，禇丟出2000元贓款，趁趙撿錢時搭車逃逸。士林地檢署日前偵結，全案依照強盜罪嫌提起公訴。

禇因多次竊盜、吸毒案件曾入監服刑，2018年假釋保護管束後，再度犯案，遭撤銷假釋，今年3月再度入監執行。禇涉嫌犯下多次竊盜案，這次甚至找陳姓朋友幫忙搶超商。

起訴指出，禇假釋期間不知悔改，2019年10月28日晚上9時許，涉嫌和陳至中山北路七段超商，陳要求趙姓店員拿取商品，誘使趙離開櫃台，禇趁機徒手竊取櫃台下方盒子內的7000元現金，逃到店外。

趙見狀後大喊「偷錢、搶劫！」陳隨即拉扯趙的身體，阻擋趙追捕，趙用力甩開陳後，追到店外公園，拉著禇，兩人發生扭打、拉扯，禇為了脫逃，要求陳假開趙，並把其中2000元贓款丟到地上，趁趙撿錢時，搭上陳的汽車離開。

禇到案後供稱，搶超商現金後逃離，店員追出來有扭打，還要求陳假開店員，並丟錢在地上，趁機搭車離開。目前遭通緝的陳，在警詢時也坦承犯行。