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鈕承澤被控性侵案 高院裁定限制出境

中央社 / 台北21日電

導演鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，遭檢方依強制性交罪嫌起訴，一審判處鈕承澤4年徒刑，經上訴，高院日前權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益等，裁定鈕承澤限制出境8個月。

一審台北地方法院判決指出，鈕承澤是電影「跑馬」的導演，因而於民國107年10月間，認識剛加入劇組擔任工作人員的被害女子，對她心生愛慕，同年11月23日要求劇組林姓主管帶被害人到他住處參加私人聚會。

判決表示，當天晚間9時許，其餘賓客先行離去，僅餘林姓主管及被害女子在場，林姓主管為製造鈕承澤與被害女子獨處機會，獨自離開，鈕承澤見屋內僅剩他與被害女子，兩人聊天後，趁機性侵得逞。

鈕承澤在庭訊時辯稱，案發當天他以為被害女子對他有好感，並沒有違反對方意願。法院訊問女子友人、劇組人員、主管後，認定案發前兩人並無任何男女好感情愫存在，鈕承澤也知道被害女子當天表現與平時無異，不可能誤認被害女子對他產生好感。

法官表示，被害女子當天以緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻等方式拒絕鈕承澤，可見鈕承澤的辯解與事實不符，不足採信。鈕承澤另辯稱當天酒醉斷片，但法官並不採信。

法官指出，鈕承澤身為國內知名導演，利用媒體散布消息，形塑兩人存有男女情愫。且在審理中藉由和解書記載內容，試圖營造被害人案發時未傳達出拒絕之意，並暗指對方主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。

一審4月間做出宣判，考量鈕承澤有前科紀錄，以及他曾任演員、現為導演，尚有母親需撫養等生活狀況，並於審理中已與被害女子達成和解，彌補所造成的損害，判決有期徒刑4年。

鈕承澤不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審合議庭審酌，鈕承澤犯罪嫌疑重大，面臨的刑責非輕，常伴有逃亡的高度可能，參酌本案訴訟進行程度，並權衡國家刑事司法權之的有效行使、社會秩序及公共利益、鈕承澤居住及遷徙自由權受限制的程度等，認定有限制出境、出海的必要，爰裁定自6月15日起限制出境、出海8個月。

鈕承澤（前）因涉性侵劇組女助理，官司纏身。 本報資料照片
鈕承澤（前）因涉性侵劇組女助理，官司纏身。 本報資料照片

司法 性侵

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