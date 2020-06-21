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搜索法官辦自家人掀議論 桃檢：已採最小侵害
桃園地院曾姓女法官控訴同辦公室的蔡姓男法官，涉嫌拿手機偷拍她電腦私人對話，提告妨害秘密罪，桃園地檢署昨天由主任檢察官率領檢事官搜索蔡男辦公室相關設備，查扣手機與相關電磁紀錄，蔡男以被告說明後請回。
有媒體質疑檢方大動作泿費司法資源，桃檢今天上午發布新聞稿指出，檢方執行搜索，僅由承辦主任檢察官一人率3名檢事官協助，採最小侵害原則，盡量避免影響其他法院同仁公務運作，僅查扣蔡姓法官個人的行動電話及辦公室電腦設備相關證據資料，執行過程，蔡姓法官非常配合，並未動用任何強制力。
桃園地院遭桃園地檢搜索消息傳出後，震驚司法圈，妨害秘密是三年以下告訴乃論輕罪，桃檢以此向桃院聲請搜索票獲准，不少司法官議論紛紛，懷疑偷拍內容非同小可，恐有更深層隱情尚未揭露。有的媒體報導「大動作辦小案 浪費司法資源」，桃園地檢署對此發新聞稿說明。
桃檢表示，檢方受理曾姓法官提告之事證具體，認為涉案證物係電磁紀錄或數位檔案有遭刪除滅失之虞，請求檢方保全證據資料，承辦主任檢察官衡酌相關事證，認為確有保全證據必要，涉案當事人雙方均為現職法官，涉案地點在辦公室，為求慎重符合刑事訴訟法相關規定，認為要求蔡姓法官交付與其隱私相關資料，向桃園地院法官申請核發搜索票。
檢方執行搜索時，由承辦主任檢察官1人率3名檢事官協助，採取最小侵害原則，避免影響其他法院同仁公務運作，僅查扣蔡法官個人行動電話及辦公室電腦設備等與本案相關證據資料，執行過程，蔡姓法官非常配合，並未動用任何強制力。
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