搜索法官辦自家人掀議論 桃檢：已採最小侵害

桃園地院曾姓女法官控訴同辦公室的蔡姓男法官，涉嫌拿手機偷拍她電腦私人對話，提告妨害秘密罪，桃園地檢署昨天由主任檢察官率領檢事官搜索蔡男辦公室相關設備，查扣手機與相關電磁紀錄，蔡男以被告說明後請回。

有媒體質疑檢方大動作泿費司法資源，桃檢今天上午發布新聞稿指出，檢方執行搜索，僅由承辦主任檢察官一人率3名檢事官協助，採最小侵害原則，盡量避免影響其他法院同仁公務運作，僅查扣蔡姓法官個人的行動電話及辦公室電腦設備相關證據資料，執行過程，蔡姓法官非常配合，並未動用任何強制力。

桃園地院遭桃園地檢搜索消息傳出後，震驚司法圈，妨害秘密是三年以下告訴乃論輕罪，桃檢以此向桃院聲請搜索票獲准，不少司法官議論紛紛，懷疑偷拍內容非同小可，恐有更深層隱情尚未揭露。有的媒體報導「大動作辦小案 浪費司法資源」，桃園地檢署對此發新聞稿說明。

桃檢表示，檢方受理曾姓法官提告之事證具體，認為涉案證物係電磁紀錄或數位檔案有遭刪除滅失之虞，請求檢方保全證據資料，承辦主任檢察官衡酌相關事證，認為確有保全證據必要，涉案當事人雙方均為現職法官，涉案地點在辦公室，為求慎重符合刑事訴訟法相關規定，認為要求蔡姓法官交付與其隱私相關資料，向桃園地院法官申請核發搜索票。