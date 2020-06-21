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台東假釋男酒駕求情不想關 合議庭判免刑

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導

台東一名劉姓男子騎車酒駕遭警攔獲，酒測值每公升0.38毫克，案經檢察官聲請簡易判決2個月，劉不服上訴。二審合議庭判決前劉分別捐贈3萬元給2家社福機構，考量犯行輕微可憫恕，由於若判有期徒刑將撤銷假釋，於是依刑法61條予以免刑，全案確定。

判決書指出，劉去年9月26日深夜在KTV飲用2瓶啤酒後，騎車遭警攔查，依法進行酒測，測得每公升0.38毫克，被依公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

案經檢察官偵結，向法院聲請簡易判決，一審簡易庭法官判處2個月有期徒刑，可易科罰金。不過，劉因曾犯毒品案仍有假釋在身，認為恐假釋取消再入監服刑，因此上訴。

二審合議庭審理時，劉對於一時失慮酒駕觸法，感到相當後悔，希望能給予自新機會，保證絕對不再犯，且假釋後尋得正當工作，均按規定向觀護人報到。

劉向合議庭表示，每個月2萬5千元收入，須扶養罹有小兒麻痺而長期住在護理之家的胞兄，也要幫忙照顧2名孫子，如果再回去監獄，家人就沒人照顧了。

劉的女兒向合議庭表示，父親假釋後從事水電工作，互動也非常緊密，她有2個小孩，先生沒有工作，父親擔心孫子的費用不夠，還會主動拿錢給她，有時幫忙帶小孩。

經調查，劉確實有正當工作，且須照顧長期住在護理之家的胞兄及協助扶養2名外孫並非虛構，假釋出獄後與家人生活關係良好，也深獲家人支持。

劉自假釋出獄後，檢附每月薪資入帳存摺交易明細給觀護人，且除能遵期向觀護人報到外，定期參予尿液檢驗，均呈陰性反應，被告出監迄今，未再有任何犯罪行為。

另劉在二審判決前，主動向「台東家庭扶助中心」、「阿尼色弗兒童之家」各捐贈3萬元，捐款金額已和原一審判處有期徒刑2月易科罰金相當。

合議庭認為，劉雖假釋在身，酒駕固有不該，但未釀成事故，酒測值0.38毫克，只超過最低酒測值標準0.25毫克一點，且騎機車對社會治安及用路人安全危害性相對輕微。

此外，假釋出監後尚知潔身自愛，也積極照顧家庭，足見其痛改前非，有洗心革面事實。經綜合考量，堪認劉犯罪情節誠屬輕微，尚可憫恕。

合議庭認為，劉假釋釋後已努力工作、積極更生重返社會，並分擔照顧家人責任，考量他為更生努力，並捐給2家社福機構共6萬元，已和原本2月徒刑的易科罰金相當，同意給予免刑，就不會被撤銷假釋再入監。

台東一名劉姓男子騎車酒駕遭警攔獲，酒測值0.38毫克，案經檢察官聲請簡易判決2個月，劉不服上訴。二審合議日前審結撤銷原判決，劉免刑確定。本報資料照片
台東一名劉姓男子騎車酒駕遭警攔獲，酒測值0.38毫克，案經檢察官聲請簡易判決2個月，劉不服上訴。二審合議日前審結撤銷原判決，劉免刑確定。本報資料照片

假釋 酒測

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