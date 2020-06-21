騎機車闖越平交道罰4萬5 想比照騎腳踏車罰屢敗訴

基隆市孫姓男子騎機車闖越平交道，被罰4萬5000元。他認為相同違規行為，機車罰款金額比照四輪汽車1萬5起跳，（電動）自行車卻只罰1千2到2千4，裁罰基準違憲。孫興訟尋求撤銷處分，結果一、二審和二次再審都被判敗訴，罰款免不了，還要多付1650元訟訟費用。

判決指出，孫男2017年5月14日上午騎機車行經基隆市仁愛區成功路平交道，在警鈴已響、閃光號誌已顯示情況下仍強行闖越。鐵路警察局接獲市民檢舉，查閱平交道監視錄影畫面，確認屬實後舉發。

道路交通管理處罰條例規定，不遵守看守人員指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下仍強行闖越，汽車駕駛人處罰1萬5千元到9萬元，慢車駕駛人處罰1200元到2400元。

台北區監理所裁罰孫男4萬5000元，孫不服，提起行政訴訟，承認一時失慮搶越平交道，但應處最低罰鍰1萬5000元。孫男還說，機車顯比與「汽車」小，裁罰基準卻幾無差別；反觀機車與自行車等慢車條件相當，裁罰金額又比慢車駕駛人高出許多，質疑監理單位濫用裁量權，聲明撤銷原處分。

基隆地方法院審理後，認為警方舉發無不當，監理所裁處有據，2018年8月駁回告訴，全案可上訴，訴訟費300元由孫負擔。

孫男上訴主張，交通部路政司訂定裁罰基準未依汽車、機車、慢車差異，區別裁罰級距，造成對機車裁罰金額過高不合情理，原判決違反憲法保障人民權益意旨，聲明原判決廢棄。

台灣高等法院指出，裁罰基準無違反法律保留原則，合於行政罰法規定，與母法規範目的無牴觸，也未逾越授權範圍，去年4月間駁回上訴，不得上訴，訴訟費750元由孫負擔。

孫因仍對判決不服，向基隆地院提起再審訴訟。法院以孫未具體表明再審理由，不符法定程序，去年6月間予以駁回，裁判費300元由孫負擔。

孫男第2次提再審訴訟時主張，針對裁罰標準表有無遵循行政罰法規定，他分別向法務部及交通部陳情。今年3月間收到交通部路政司函覆後，解讀交通部制訂裁罰標準表時，未遵守行政罰法規定，構成原判決有再審事由，聲明廢棄原確定判決暨撤銷原處分。

再審法官指出，裁罰基準表早經大法官會議釋字第511號解釋，認無違背法律規定，得為法院裁判適用。孫男片面認定路政司回函承認裁罰標準表未遵守行政罰法規定，不予採信。