自小只有祖父母 父老來中風他不想扛法院准

洪姓男子以他4個月大時，父親毫無預警將他棄之不理，他從小由祖父母養大成人，父親不曾扶養過他，父親雖中風住進安護理之院，但他未婚，工作收入有限，向台南地院聲請免除扶養父親，法官認為，洪父完全未盡為人父責任，裁准洪子請求。

洪子主張，他的父母並無婚姻關係，他經生父認領，但他四個月大時，父親即毫無預警將他棄之不理，他從小由祖父母養大成人，父親不曾扶養，未曾探望過他，如今父親中風，生活及醫療費用，他無力負擔及照料，向法院聲請請求免除扶養父親。

洪子表示，他從事製造工作，月收入2萬8千元，未婚，因工作需要輪班，在外面租屋，每月租金4千元，無餘力支付父親生活及醫療所需相關費用。

洪父則以他2年前中風，右邊身體癱瘓，目前住在護理之家，護理費用原先由父親支付至今年4月，但父親過世後，護理費用即無法支付。他無工作能力，名下無財產及所得，無能力負擔護理費用。