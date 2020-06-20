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桃園地院遭桃檢搜索 涉嫌偷拍男法官列被告無保請回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地院曾姓女法官控訴同辦公室蔡姓男法官偷拍她電腦螢幕非公開對話，桃園地檢一早發動搜索桃園地院辦公設備，扣走蔡手機等證物，同步將他列被告傳訊，檢方為求謹慎，指派主任檢察官偵辦，今下午偵訊4個多小時後，諭令蔡姓男法官無保請回。

由於妨害秘密是3年以下告訴乃論輕罪，桃檢以此向桃院聲請搜索票獲准，不少司法官議論紛紛，懷疑偷拍內容非同小可，恐有更深層隱情尚未揭露。

全案起因於，曾姓女法官日前察覺電腦疑遭人動過，蒐證後先向桃院陳情，桃院經初步了解，尊重曾的決定由她向檢方提告蔡涉犯刑法315之1條妨害秘密罪嫌。

桃園地檢指派主任檢察官今天上午持桃園核發的搜索票，搜索桃院並查扣蔡的手機、相關電腦截圖等，同時遞傳票予蔡，下午就以被告身分傳訊，庭訊近4個鐘頭後，諭令蔡無保請回。

桃園地院表示，該案是2名法官間個人行為，與公務無關，將全力配合檢方偵辦，預計下周一內部行政調查，也已調整相關法官的辦公室，維護工作安寧。

桃園地院蔡姓法官被曾姓法官控告妨害秘密，桃檢將蔡列被告，訊後無保請回。記者曾健祐／攝影
桃園地院蔡姓法官被曾姓法官控告妨害秘密，桃檢將蔡列被告，訊後無保請回。記者曾健祐／攝影

偷拍 檢察官

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