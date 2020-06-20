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法官告法官驚動司法界 律師：搜索保全證據無關罪名

聯合報 / 記者曾健祐賴佩璇／桃園即時報導

桃園地院爆發法官告法官一案，曾姓女法官認為同辦公室的蔡姓男法官，有竊錄她電腦非公開對話提告妨害秘密，桃檢今搜索桃院驚動司法界；律師林富貴指出，搜索無關罪名輕重，而是為保全證據、維護多數人權益，且偵查不公開仍不能排除是否拍到未宣判的判決書，若影響當事人權益非同小可。

據內部人透露，有人認為蔡姓男法官平時講話輕浮，有人聽過他說一些性別歧視的話，而曾姓女法官性情較剛烈，屬於愛恨分明。曾姓法官提告前曾向桃園地院內部陳情，反應個人電腦被旁人看過，院方初步了解後，尊重曾姓法官決定，由她向檢方提告。

律師林富貴表示，檢方搜索是為了保全證據，實質上和所犯的罪名輕重並無關，而且提告、被告雙方都是法官，以桃院、桃檢發出新聞稿內容，可見曾提告無故竊錄其非公開的網路談話，涉有妨害秘密罪，桃園地院則說，該案是法官個人行為，和公務無關。

林富貴說，就算蔡姓法官涉嫌偷拍私人對話，但偵查不公開原則，且桃院尚未啟動行政調查，該案件中侵害的除個人非公開對話，是否還有竊錄到仍未宣判的判決書、相關審理卷證資料等仍未知，萬一竊錄內容有拍到判決書，恐影響審判核心，波及到當事人權益，影響層面非同小可。

另外，檢方今天赴桃園地院蔡姓法官辦公室，搜索扣得的手機等「辦公設備」，均設置在2名法官的辦公環境，不能直接斷定僅有個人非公開對話，直接排除沒有侵犯判決書內容、影響公務範圍的可能，加上檢方收案後認有搜索必要，經向桃園地院聲請搜索票也獲准。

地檢署因法官告法官而搜索法院，過去幾乎不曾發生，今一早檢方搜索動作傳出，院、檢眾多司法官議論紛紛，對於竊錄動機多有揣測，多數人懷疑2人相處不睦、常有嫌隙。

桃園地院傳出法官告法官妨害秘密，桃檢今天搜索桃園地院。記者曾健祐／攝影
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