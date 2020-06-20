「我以前殺雞的」莽夫撂狠話還轉身拿菜刀 老婆嚇壞

高雄市何姓老翁時常對妻子暴力相向，少家法院前年初核發普通保護令。沒想到，何翁無視保護令效力，又朝妻子蒞聲咆哮，揚言「我要把你打死」，還撂下一句「我以前殺雞的，我會怕你們嗎」，隨後轉身拿出一把菜刀。何妻忍無可忍報警，橋頭地院依違反保護令罪，判處何翁拘役30日，得易科罰金，可上訴。

據了解，66歲何翁已不是第一次涉違反保護令，先前才被判處拘役30日確定，卻仍然不知悔改，去年7月7日上午再度因夫妻口角，失控辱罵何妻「X你娘」，還撂狠話揚言「我要把你打死」、「我以前殺雞的，我會怕你們嗎」，轉身到廚房拿菜刀。

何妻嚇壞，擔心生命有危險，連忙報警處理。然而，何翁矢口否認家暴，檢警從在場的何妻及兩人兒子說詞，認定他涉嫌違反保護令，橋檢依法起訴。