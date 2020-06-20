桃園男子違反居家檢疫規定被罰百萬拒繳 恐被拘提管收

違反居家檢疫、隔離遭開罰，逾期或拒繳將移送行政執行署強制執行，桃園、新竹分署已至少收到縣市政府移送39件252萬元，分別調查財產、扣押存款或扣薪，但有的提前脫產拒繳，不排除遭拘提管收。

行政執行署桃園分署指出，已收到桃園等縣市移送強制執行共29件、27人，罰款金額共111萬元，已有5件已繳清、4件辦理分期，其他大部分是以扣存款、薪水方式執行。

其中22歲李姓男子檢疫期間4度脫逃，被桃園市衛生局祭出最重罰100萬元，但李隨後將存款領光，也不再使用該帳戶，疑脫產規避強制執行，桃園分署主任執行官黃有文說，李男因戶頭內沒錢又拒絕告知其他帳戶，已先扣下他打工賺得的2623元，近日已4度通知到場說明，並發函到李男住家，但李遲未回應，家屬也表示沒有協助意願。

黃有文說，將限期請李出面說明繳款意願或有無辦理分期規畫，若仍無效將向法院聲請拘提，強制拘李到案，最終恐面臨管收，因應疫情衍生強制執行案件暴增，分署採專股專辦模式緊盯義務人，強力執行要給社會一個交代。

新竹分署也已收到新竹市衛生局移送5件、苗栗縣衛生局移送4件及新北市衛生局1件，總金額141萬元，罰款1萬元至30萬元不等，分別調查財產查扣存款、扣薪或採分期繳交。

新竹分署指出，被強制執行者如經濟有困難，可到分署說明，採分期繳交，例如苗栗縣1名男子居家檢疫搭白牌到外鄉鎮唱KTV被重罰30萬元，已辦理分期，如果拒繳，處分期長達10年，可能被拘提或限制出境等強制處分。