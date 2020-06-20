學生直播「夜襲」輔大蔣公銅像 網友罵「屁孩」獲無罪

私立輔仁大學校內蔣公銅像政治形象敏感，2017年2月28日深夜凌晨，一群大學生打「轉型正義」名號夜襲、割除銅像腳部，還毫不避諱地公開直播。高雄市夏姓男子忍不住在直播下方留言痛罵，「案，真想扁這些屁孩......」，反挨告公然侮辱；但高雄地院認為，「轉型正義」本來就是社會應廣泛討論、取得共識的政治議題，判夏吳罪，可上訴。

228事件70周年當晚凌晨1點多，10多名輔大學生主打推動轉型正義，訴求校方拆除蔣公銅像，還自備砂輪機、發電機，率眾鋸斷蔣公銅像的枴杖及腳踝處，旁人側錄直播整個過程，並公開上臉書；夏男傍晚滑臉書動態時，看到這段直播影片，氣到忍不住留言「案，真想扁這些屁孩，盲幹，想紅喔！」、「你們這些不知死活的屁孩」。

直播者不滿受辱，告夏男公然侮辱。夏男到案坦承留言，但否認公然侮辱，堅決辯稱「我只是在表達我的意見」。

高雄地院審理指出，直播影片中出現多人，夏男留言並未提到直播者身分，反而用「這些屁孩」這類複數人稱用語，因此無法直接論斷他有意指謫特定個人；再者，直播內容呈現高度政治性，影片下留言也大多是在討論拆除蔣公銅像一行為，即使部分留言者也挨告妨害名譽，但最終都獲不起訴處分，可見這應只是在針對政治性活動發表個人言論。

承審法官認為，即便夏男留言尖酸刻薄，但還是屬於「政治性言論」，應本於言論自由而給予最大程度容忍與保障，裁示言論自由真諦；況且，夏男發言出發點是要針對「轉型正義」發表意見，算不上抽象謾罵，這本來就是需要讓社會大眾廣泛討論、達成共識的議題，屬於可受公評之事，就算可能讓直播者心生不快，也須接受、容忍不同立場評論。