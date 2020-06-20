影／員工偷客戶資料另起爐灶 賣女性私密處清潔品

公益國際開發公司離職王姓、謝姓男員工，涉嫌竊取客戶資料後刪除，另外成立公司販賣與原公司相同的乾洗髮、女性私密處清潔產品，公益提告估算損失4100萬元，刑事局拘提王、謝，檢方令各以10萬、5萬元交保。

警方調查，公益公司位於台北市，進口乾洗髮、女性私密處清潔產品販賣，王姓男子（27歲）是業務幹部，謝姓男子（38歲）負責向國外採購；今年3月兩人在北市成立宏達公司，先後離職，進口相同產品存放新北市林口區的倉庫，以較低價格賣出。

兩人被控在職期間，竊取公司資料庫的下游通路客戶資料，使用電子郵件寄給自己，再從公司電腦內刪除，違反公司資訊安全保密切結書。

台北地檢署上月接獲公益提告，發交刑事局偵七大隊第二隊查辦，警方同月28日搜索宏達公司、倉庫及犯嫌住處，拘提王、謝，查扣1萬9千餘瓶乾洗髮噴劑及6瓶女性私密處清潔品。