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早有嫌隙？學妹告學長妨害秘密 桃檢搜索桃院查扣手機

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地方法院曾姓女法官，以同辦公室的學長蔡姓男法官涉嫌利用手機偷拍她電腦內私人對話，上周自行蒐證後到桃園地檢署對蔡提告妨害秘密，桃園地檢指派主任檢察官偵辦，因認為有保全證據必要，向桃園地院聲請搜索票獲准，今上午低調赴桃院搜索，查扣蔡姓法官手機等相關證物。

桃園地方法院表示，曾姓、蔡姓法官均為刑事庭同辦公室，因曾認為蔡涉嫌偷拍她電腦內私人對話，向桃園地檢署對蔡提告妨害秘密罪嫌，檢方向法院聲請搜索票獲准，今天上午通知院長邱瑞祥後，搜索蔡男相關辦公設備。

桃院說，該案是2名法官間個人行為，與公務無關，院方將全力配合檢方偵辦，後續也會做內部行政調查，並適當調整相關法官的辦公室，維護工作安寧。

據了解，蔡姓男法官已婚有小孩，結訓分發未滿10年，是同辦公室曾姓女法官的學長，因同辦公室但不同庭，曾日前察覺電腦疑似被他人動過，初步自行蒐證後決定向檢方提告，桃檢指派婦幼主任檢察官、檢查事務官今天上午到場搜索，查扣蔡的手機、相關電腦截圖等。

桃檢今天上午低調搜索，但仍被桃院不少司法人員目睹，加上地檢署搜索法院非同小可，大家議論紛紛，消息因此傳出；檢方則表示，日前受理曾姓法官指訴蔡姓法官無故竊錄其非公開的網路談話，涉有妨害秘密罪嫌，為保全證據資料，認有搜索之必要性早上發動搜索。

至於蔡姓法官涉嫌竊錄曾姓女法官私人對話內容為何，院、檢司法官私下各有不同揣測，懷疑雙方早有嫌隙相處不睦，或是情感間糾紛等，但仍未被證實，蔡姓男法官目前也由檢方傳訊到案開庭中。

桃園地檢署今對桃園地院發動搜索。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署今對桃園地院發動搜索。記者曾健祐／攝影

保全 司法 偷拍

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