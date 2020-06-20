受刑人想買菸、看A片都找他 宜監管理員收賄判7年

宜蘭監獄前管理員李偉琦收取受刑人温偉萱等人親友金錢或請託，幫忙送香菸，温甚至下單盼在監獄內用「小電視」看A片，但李收了1萬元匯款後卻侵占小電視。廉政署5年前搜索宜監，檢方依貪汙治罪條例起訴李和温共5人。李一審遭重判12年徒刑，二審卻驟減為2年刑還獲緩刑5年，最高法院撤銷。高等法院更一審依收賄、侵占罪判李7年徒刑，褫奪公權3年。

更院更一審批李偉琦身為監獄管理員，卻違背職務收受賄賂，破壞公務員廉潔形象，嚴重損害監所管理及秩序。李2012年至2015年8月間任職矯正署宜蘭監獄戒護科，擔任管理員，負責受刑人和被告的衣食、用品分給及保管、接見、發受書信、送入物品處理，現在砂石場工作。

受刑人温偉萱因違反槍砲彈藥刀械管制條例，遭判刑17年，2013年間，温請李偉琦代買香菸夾帶入監，李在一張便條紙上寫下指定的農會帳戶，請温找朋友匯款。李事後收到3萬元，他全買了軟盒白長壽香菸，再分次夾帶進監獄，利用各種機會交給温。

温除了想抽菸，還想在監獄內看A片，也請李幫忙夾帶小電視和灌A片的記憶卡。李偉琦在外頭收了2台小電視、記憶卡和1萬元賄款，但物品卻沒交給温或返還温的朋友。

另外，受刑人邱耀德想在監獄裡「泡茶」，他的羅姓姊夫和李是好友，邱請雙親買5斤茶葉給李，其中2斤為夾帶入監的對價。羅事後轉交5斤茶葉和3條七星牌香菸，因宜監內沒賣七星牌，李自行購買白長壽給邱，但宜監內也沒賣茶葉，最後這些茶葉羅全送給李。

2015年間東窗事發，李不爭執有這些幫忙夾帶的事實，但否認構成犯罪。高院更一審認為監獄行刑法明定「受刑人禁用菸酒。但受刑人年滿18歲者，得許於指定之時間、處所吸菸。監獄對於戒菸之受刑人應給予適當之獎勵。受刑人吸菸管理及戒菸獎勵辦法，由法務部定之」；受刑人吸菸管理及戒菸獎勵辦法規定「受刑人吸食之菸，應由監獄合作社依市價販賣，不得由外界送入或自行攜入，價款由其保管金或勞作金中扣除之，品牌及數量得酌予限制。點菸器具由監獄供應」，性質是行政程序法所稱的「法規命令」，屬貪汙治罪條例定義的「法令」。

更一審認定監所管理員不得代受刑人私下夾帶、遞送物品，受刑人須依規定申購，李偉琦為受刑人遞送物品就違法。合議庭認為李藉職務之便為受刑人違法夾帶物品，犯行無法令人同情，沒有減刑餘地，但考量他已繳回1萬3千元犯作所得，因此改判。

想看A片的温偉萱證稱，「想弄一台小電視進來看也好，所以就相信李」，但匯款之後都沒見到對方，沒有辦法問。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康