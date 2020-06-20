振興醫院治療師手伸女病患內褲還抓胸 遭判5月徒刑

振興醫院一名物理治療師固定幫一名女病患復健，已有多次經驗，豈料去年幫對方治療背部及頸部時，竟伸手進對方內褲觸碰私處，還將手放在胸上，事後該治療師主動致電道歉，對話內容全被錄下。士林地院審結，依性騷擾防治法判他有期徒刑5月，可易科罰金15萬。

33歲女病患控訴，當天穿棉褲和黑色短袖上衣，曾姓治療師一開始按背，按到骨盆時，竟將手「瞬間」伸進她的臀縫，還觸碰私處，一開始以為治療師是不小心，就沒特別反應。

不過，在做最後一輪治療時，治療師又將她的內褲拉起，再將手伸進去；她立刻質問「你到底在幹麻」，治療師才輕聲道歉，但在復健到肩膀時，治療師又無故將手放在她的胸部上。

判決指出，2019年9月間，曾姓治療師在振興醫院第二醫療大樓一樓復健室內，幫女病患進行頸部、背部的物理治療，竟趁機將手伸進女病患私處，還摸胸。

女病患當天向醫院提出申訴，就在她與振興醫院人事課員對話時，曾剛好來電致歉，對話內容不但被女病患錄下，也被人事課員聽見。

法官調查，電話中女病患質問曾「你已經把手直接伸到我褲子裡，我不知道你為何突然這樣？」曾回「是是是⋯不好意思⋯不好意思⋯妳有生氣嗎？抱歉讓妳生氣」。

曾辯稱，會道歉是因遭女病患指控當下，一時錯愕加上基於禮貌，不過法官認為，曾若沒有性騷擾，怎會主動向女病患致電道歉；且曾僅是治療頸部及背部，按理不需將圍簾拉起，明顯有所意圖。