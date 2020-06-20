大陸抽砂船現蹤、猖狂盜砂500噸 10名船長、船員全收押
空勤總隊6月3日清晨，發現20多艘抽砂船在澎湖七美西南方台灣灘海域盜砂，粗估盜砂500噸；涉案蕭姓船長及同船陸籍船員等10人被押返偵辦，檢疫期滿後，接受橋頭地檢署訊問，訊畢，檢察官認定他們涉中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，且考量他們在台灣居無定所，有逃亡、反覆實施之虞，前晚向法院聲押獲准。
專案小組初步調查，蕭姓船長及同船船員6月2日晚上，駕駛「海航 5679 號抽砂船」從福建省龍海市漳州港出發，隔天清晨抵達台灣灘海域，不顧該海域底土海砂是土魠魚、沙鮻、白魚等魚類產卵場，應是抽海砂500噸。空勤總隊、察覺異狀，海巡署派遣艦艇趕往查緝。
海巡艦艇一到，果真逮到20多艘抽砂船還待在原處，其中「海航5679」正違法抽砂。現場指揮官、艦隊分署負分署長陳泗川見狀，立刻廣播警告、蒐證及部署查緝，強制驅離部分抽砂船，並派員登檢「海航5679」，順利控制船隻後，連人帶船押返高雄興達港偵辦。
由於現還在防疫期間，蕭姓船長等10人先依檢疫流程，在留置處所檢疫14天，才在興達港邊臨時防疫偵查庭接受檢察官訊問。檢察官訊問後，認定蕭等10人涉嫌違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，罪嫌重大，考量對岸抽砂船近年在台灣灘盜砂猖獗，涉案人等在台灣均無住所，恐有逃亡、反覆實施之虞，前晚向法院聲押獲准。
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