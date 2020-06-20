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無照繁殖英國短毛貓 無良貓舍老闆挨罰60萬並停業

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「晶采英短培育貓舍」負責人沈榮嵩去年在松山區八德店無照繁殖及買賣貓隻，遭台北市動保處依違反動物保護法裁罰60萬元、命停業並接受動保講習3小時課程。沈男提告抗罰，台北高等行政法院認為原處分合法，判沈男敗訴，可上訴。

判決指出，去年1月21日，北市動保處接獲民眾通報，沈男無特定寵物業許可證卻經營貓隻繁殖及買賣業務。動保處稽查發現，八德店共有43隻貓，除4幼貓、1懷孕母貓、1結紮公貓外，其他都沒結紮。

2月20日訪談兩名買家都表示有向沈男買貓。動保處認定沈男未依規定申請特定寵物業許可證，而擅自在八德店經營貓隻繁殖及買賣，違反動保法規定且情節重大，裁罰60萬元、命停業並接受動保講習3小時課程。

沈男不服提告，主張有新北市動保處核發的特定寵物業許可證，可在汐止店經營貓隻繁殖、買賣或寄養業務。2018年9月間，因汐止店需進行內部裝修，遂將貓隻暫時移至八德店安置，因空間有限，將部分未結紮的貓置於三間房間內飼養。

動保處辯稱，兩名買家向沈男購買英國短毛貓，雙方「買賣行為」，除有雙方「買賣合意」外，還包括「買方交付買賣價金」及「賣方交付特定貓所有權給予買方」才完成，並非雙方達成「買賣合意」時即完成。

方姓買家在2018年10月26日至八德店取回1隻貓隻，另1隻貓則待母貓於2018年11月7日生產後交付，而謝姓買家則於去年1月14日由丈夫至八德店所攜回飼養。去年2月12日稽查時，也發現現場有約2週前出生4隻幼貓及1隻懷孕母貓。

沈男確有於特定寵物業管理辦法修訂緩衝期2018年10月17日之後，在八德貓舍有繁殖及買賣貓隻等行為，違反動保法規定予以裁罰，並無裁量怠惰或濫用情事。

法院指出，衡諸動保法「尊重動物生命」及「保護動物」立法意旨，法條規範「經營貓隻買賣的特定寵物業」，所謂「買賣」自不僅侷限於達成買賣合意而言，從契約要約、締結至履行，買賣行為的各階段均應屬該法規範對象，才可能有效達成規範目的。

法院認為，沈男未依規定申領特定寵物業許可證，而擅自在八德店繁殖及買賣貓隻，違反動保法且情節重大，動保處裁罰於法並無違誤，判沈男敗訴，可上訴。

「晶采英短培育貓舍」負責人沈榮嵩去年在松山區八德店無照繁殖及買賣貓隻，遭台北市動保處依違反動物保護法裁罰60萬元、命停業並接受動保講習3小時課程。台北高等行政法院判他敗訴。圖／本報資料照。
「晶采英短培育貓舍」負責人沈榮嵩去年在松山區八德店無照繁殖及買賣貓隻，遭台北市動保處依違反動物保護法裁罰60萬元、命停業並接受動保講習3小時課程。台北高等行政法院判他敗訴。圖／本報資料照。

寵物 動保法

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