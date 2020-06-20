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擄妓索賄還嗆業者「不弄你弄誰」 劣警判關12年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

桃園市警察局中壢分局前警員李國漢逮捕賣淫女子後，透過白手套王杰仁向林姓色情業者索賄，一審依貪汙罪判李10年8月徒刑，二審改判12年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

李國漢2016年9月8日和同事在中壢抓到賣淫的唐姓女子，帶回派出所後查出是在林姓業者旗下，便透過女友乾弟王杰仁約業者見面。林姓業者不敢赴約，找友人頂替，李國漢酸說「生意作這麼大，也不會做人，不弄你們要弄誰」、「自己看著辦」。

林後來透過王約李在派出所旁便利商店碰面，李帶唐女赴約，教導兩人日後被抓時如何避重就輕，並放走唐女；李還對林姓業者說，王就代表他，有事找王就對了。

中壢警方當月19日執行靖黃專案，李國漢與當時從警不到3年的洪姓、林姓警員同組抓娼，洪假裝嫖客，向林姓業者旗下的何姓女子買春。洪進屋洗完澡就讓門外的李、林進屋，李私自拍下何女裸照、扣住她大陸居民往來台灣通行證及中華民國台灣地區入出境許可證，接著示意洪、林先離去，再放走何女。

李接著透過王向林姓業者勒索10多萬元，討價還價後以6萬元成交；李當晚把證件交給王，約業者在中壢環中東路麥當勞「一手交錢，一手交貨。」。調查局桃園市調查處接獲舉報派人埋伏，逮捕取得「贖款」的王，再到派出所帶回3名警員；檢方偵結後，起訴李、王和林姓業者。

桃園地院一審認為，李查緝妨害風化案件時違背職務，還和王杰仁共同索賄，嚴重損害公務員不可收買性、廉潔性，判李10年8月徒刑，褫奪公權8年。高等法院二審則認為，李國漢犯共同依據法令從事公務之人員，對於違背職務之行為，要求賄賂，加重為12年徒刑，褫奪公權8年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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賣淫 警察 麥當勞

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