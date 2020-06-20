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謝和弦對中時噴穢語、嗆放火緩刑2年 法官：有身心狀況

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

藝人謝和弦去年12月在中國時報大樓外噴漆，又在臉書寫「下次就放火」，被中國時報提告，檢方起訴他。法院審理，謝認罪，台北地院今天依公然侮辱罪判謝拘役20日，依恐嚇公眾罪判謝有期徒刑2月，2罪可易科罰金，緩刑2年。

判決還說，謝和弦應於緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內，向指定的政府機關、符合公益目的的團體提供40小時義務勞務。可上訴。

判決理由指出，謝和弦身為公眾人物，當知謹言慎行，僅因個人不滿中國時報的立場及報導，不思以理性方式表達意見，於中時大樓牆面以噴漆噴寫穢語，並於中時的招牌上噴漆，欠缺尊重他人的觀念。

此外，謝又以臉書發布「放火」的訊息，造成在中國時報大樓出入不特定人的恐慌，危害公眾安全，不過，他始終坦承犯行，無迴避、無掩飾，審酌謝無前科、素行良好、智識程度為高中畢業、家庭狀況小康、職業為演藝人員，依法判決。

判決書指出，謝和弦未曾故意犯罪受有期徒刑以上宣告，素行、品行不差，在刑案準備程序中應訊時，神智清醒、回答條理分明，對照他案發時的精神狀況，可認定謝因身心相關疾病發作才犯案。

法官因而認為，謝和弦的刑期並無立即執行的必要，宣告緩刑，但是他欠缺守法信念，為重建正確的法治觀念、牢記教訓，命他提供義務勞務，給他自新機會，以觀後效。

台北地院本月8日開庭時，謝和弦在女友莉婭陪同下出庭，承認犯罪，謝說，當初在中時大樓噴漆噴上「幹」字，隨即去警局做筆錄，警察留置他1個小時，他因身心相關疾病又拿漆去噴中時招牌，「我是針對蔡衍明，我對他不滿，非常不滿！」

法官問謝和弦為何噴漆後又在臉書上發文「要放火」？謝則說「我是想像鄭南榕一樣，燃燒自己照亮別人」，稱想要自焚，沒有想要針對中時的員工。

檢察官指控，謝和弦2019年12月14日凌晨5時許，到台北市萬華區中國時報大樓噴漆髒話，被警方帶回偵詢，謝做完筆錄，同日11時返回中時大樓外噴漆，並在臉書發文「哈囉，這次噴漆，下次就放火囉」。

藝人謝和弦（左）。圖／報系資料照片
藝人謝和弦（左）。圖／報系資料照片

警察 公然侮辱 恐嚇

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