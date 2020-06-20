喊價5千 宮廟人蛇收購護照變造落網
移民署國境事務大隊昨天偵破有宮廟背景的人蛇集團，逮捕六名主嫌，該集團利用手機軟體散布「簽證團」訊息，宣稱出國一至兩天，就有兩萬多元收入，還喊出以五千元價碼收購護照，國境大隊表示，有些人根本沒有出境紀錄，但護照卻出現在別的國家。
專案小組調查，這批人蛇集團成員大多在南部，涉案人數超過卅人，其中蘇姓、張姓主嫌有宮廟背景，吸收不少宮廟家將及民間陣頭人員，桃園地檢署六月九日指揮國境事務大隊、民雄警分局同步在北、中、南搜索，逮捕六人到案，全案依違反護照條例和偽造文書罪偵辦。
國境事務大隊表示，去年五月接獲加拿大執法機關情資，指台灣有集團招募人頭前往大陸掩護人蛇偷渡，並收購我國護照變造後供偷渡使用，國境大隊清查後，發現有國人前往大陸廣州白雲機場，以交換登機證，提供變造中華民國護照方式，掩護大陸人蛇偷渡前往歐美國家，因此成立專案小組調查。
移民署約談多名犯嫌後，將涉案跡證送交新成立的科技偵查中心分析，發現該集團成員已多次前往大陸廈門、深圳、武漢、雲南、南京及北京等機場，成功掩護人蛇偷渡行動得逞，更發現有些人把護照交給人蛇集團，他們自己不曾出國，但護照被變造後拿到歐美國家使用。
移民署指出，目前世界有一四六個國家提供我國免簽證及落地簽證，台灣護照被評為世上好用護照第卅二名，人蛇集團相中我國護照的便利性，從事非法掩護偷渡。
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