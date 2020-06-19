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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

商業事件律師酬金支給標準設上限？司法院：誤會一場

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

商業事件審理法上路後，司法院民事廳草擬「商業事件律師酬金支給標準」初稿規定律師酬金上限，引起律師界反彈聲浪。司法院今澄清，因採行律師強制代理主義，將酬金列入訴訟費用一部分，避免參與訴訟會負擔無法預測風險，至於律師得依委任契約所能請求約定報酬，並不受支給標準拘束。

商業事件審理法第13條規定，「律師酬金為訴訟或程序費用之一部，應限定其最高額；其支給標準由司法院定之。前項支給標準之擬訂，應參酌法務部及中華民國律師公會全國聯合會等意見定之。」

司法院民事廳草擬「商業事件律師酬金支給標準」初稿，規定當事人與律師約定酬金上限，其中商業訴訟不得超過500萬元、商業非訟案件不得超過50萬元，引起律師界反彈聲浪，質疑司法院完全不管專業品質，搞不清楚市場狀況，亂設酬金標準。

有律師批評，會造成劣幣驅良幣的情況。沒有誘因，最優秀的一批還是待海外不會回來，不然就是離開這個產業；然後更多人會直接開顧問公司不會去執律師業，因為拿這張牌照只有更多限制沒有更好；做訴訟以後訴訟案件只會繼續廝殺價格到底為止。

司法院秘書長林輝煌表示，律師與當事人酬金約定是兩造間的委任契約，基於契約自由原則，本院無從置喙。至於發函徵詢「律師全聯會」的「律師酬金支給標準草案」初稿，僅涉及勝訴當事人對敗訴當事人求償上限。

商業事件審理法採行律師強制代理主義，關於律師酬金既列入訴訟費用一部分命敗訴當事人負擔，應限制其酬金上限，以避免敗訴當事人負擔無法預測的對造律師酬金。至於律師得依委任契約所能請求約定報酬，並不受支給標準拘束，兩者概念並不相同。

司法院現提供予律師全聯會的「商業事件律師酬金支給標準」草案初稿，是基於據商業事件審理法第13條規定而訂定，目前正依該規定擬訂初稿徵詢律師全聯會意見，尚未定案。

民事廳廳長李國增說，草案是為解決律師酬金是訴訟費用一部分，將由敗訴一方負擔，如果律師酬金沒一定上限，那參與訴訟會負擔無法預測風險。

他強調，勝訴當事人跟他的律師自己約定行使代理權的委任契約，此部分律師跟他當事人之間約定多少報酬，並不等於法院定的酬金，沒有法院要限制律師報酬上限的問題。

李國增指出，現行民事訴訟法關於上訴第三審是強制委任律師，也設律師酬金上限。現階段是把初稿發函徵詢律師全聯會意見，目前還沒定案。

司法院民事廳廳長李國增（左一）、司法院秘書長林輝煌（中）、司法院大法官書記處處長許辰舟（右一）。記者賴佩璇／攝影。
司法院民事廳廳長李國增（左一）、司法院秘書長林輝煌（中）、司法院大法官書記處處長許辰舟（右一）。記者賴佩璇／攝影。
司法院民事廳草擬「商業事件律師酬金支給標準」初稿。圖／記者賴佩璇翻攝。
司法院民事廳草擬「商業事件律師酬金支給標準」初稿。圖／記者賴佩璇翻攝。

司法院 民事訴訟 法務部

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