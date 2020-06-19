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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

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謊報實價登錄超貸3億 兆豐銀女行員前夫羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

兆豐銀新店分行石姓女行員和前夫許皓青與周姓女地政士等合謀，虛增不動產交易詐貸3億元，違反銀行法、偽造文書罪；台北地檢署昨天搜索約談，複訊後以涉犯重罪、有串滅證之虞聲押許，台北地院開庭審理，裁准許皓青羈押禁見。

裁定說，許皓青犯銀行法特別背信罪，且犯罪所得達1億元以上，為最輕本刑7年以上重罪，如果將來起訴、判刑，量刑不輕，基於人性畏罪心態，逃亡以規避偵查及刑責的可能性很高。

法官認為，許皓青曾經台北地檢署通緝，到案後經限制住居，他簽立切結書表明知道不得擅自遷離居所，卻未實際居住在限居地，也未陳報變更居所，有隱匿藏身處所的事實，有相當理由認為他有逃亡之虞。

裁定指出，許皓青犯重罪且犯罪所得極鉅，與共犯、證人勾串可能性高，加上超貸案相關人、房屋標眾多，犯案有數年之久，被告與共犯如何分工，仍待比對調查，無法排除許透過通訊軟體勾串的可能，許有勾串之虞，考量他的犯罪規模、手法、犯罪所得，裁定羈押禁見。

檢調蒐證，許皓青與前妻石女以製作不實不動產買賣契約、謊報實價登錄房屋價格虛增20戶中古屋房價，再由石女經手核准貸款，向兆豐銀新店分行詐得3億元，檢調昨天14路搜索約談，對許皓青聲請羈押禁見。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

偽造文書 通緝 詐貸

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