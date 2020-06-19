蒞庭看報「記警告」蔡清祥：檢察官應引以為戒

橋頭地檢署公訴組檢察官靳隆坤蒞庭時在法檯攤開報紙看，法務部檢察官人事審議委員會審查行政懲處案，通過對靳隆坤予「警告」處分；法務部長蔡清祥說，此舉非常不可取，他尊重檢審委員的決定，檢察官應引以為戒。

蔡清祥說，檢察官在法庭上執行職務，應該要尊重法庭，不能辜負人民的期待，對於人民賦予的公訴職務，也應該盡心盡力，不應看報紙，蔡還認為靳隆坤的表現「不可取、也不當」。

橋頭地檢署政風室今年4月接獲檢舉，指靳隆坤蒞庭時閱報，檢方向橋頭地院調閱蒞庭畫面，查出靳確實在4月6日的刑事審查庭上，翻閱報將近20分鐘，不過，承審法官因忙於審判，並未特別注意靳。

橋頭地檢署今年4月17日將靳隆坤懲處案提職務評定委員會審議，認定他違反檢察官倫理規範及公務員服務法，建議記警告處分；橋檢4月24日陳報台灣高檢署審議，高檢署也認為橋檢的建議處分無不當，再報請檢審會議處。